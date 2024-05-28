Tasarruf AKP’deki işçiye de kesildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen haftalarda kamuda tasarruf önlemlerini açıklamıştı. Ancak edinilen bilgiye göre, “tasarruf tedbirleri” kamuyla sınırlı kalmayarak AKP Genel Merkezi’nde görev yapan işçileri de vurdu.
Genel merkez çalışanlarına daha önceki dönemlerde verilen ikramiyelerin “kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında artık ödenmeyeceğinin tebliğ” edildiği ileri sürüldü. İşçiler ise ödenmeyeceği belirtilen ikramiyelerin “ödenmesini” istiyor.
AKP Genel Merkezi’nde görev yapan işçilerin “yüksek maaş almadıkları ve ikramiyelerin işçilerin geçimi için önemli olduğu” bu nedenle de ödeme alamayacak işçilerin, “AKP Genel Merkezi’ne tepkili olduğu” da ileri sürülüyor.
Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP Kongre Merkezi’nin açılışını yaptığı, yüksek paralar harcanan merkezi geçen haftalarda su bastığı anımsatılarak “Merkezi su basınca, binanın elektrik ve ses sistemleri yeniden inceleniyor. Binada gerekli düzenlemeler yeniden yapılıyor ve bu da bir maliyet. Bina daha yeni ve neden su basıyor? Sonra neden masraf çıkıyor? Binaya yatırım yapılabiliyor ancak ikramiye ödemelerinden tasarruf ediliyor” serzenişlerinin de yükseldiği iddia ediliyor.
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