Yurttaşın önceliği tasarruflu ürün

SEBA Kimya Yönetim Kurulu üyesi Burak Aktaş, yüksek enflasyon döneminde tüketim eğilimlerinin değiştiğini belirterek “Düşen alım gücü nedeniyle yurttaşın beklentisi değişti. Artık inovatif ve tasarruflu ürünlerin önemi arttı” dedi.

Ali Can Polat
Yayınlanma: 27.05.2024 - 04:00
Yurttaşın önceliği tasarruflu ürün
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Temizlik ürünleri sektöründe 30 yılı aşkın süredir üretim yapan Seba Kimya’nın da bu eğilime uygun çalışmalar içinde olduğunu belirten Aktaş, sektördeki gelişmeleri anlattı. 

Temizlik sektörünün yoğun rekabet yüzünden fiyat artışlarını geç yansıtan bir sektör olduğunu ancak son bir yılda dövizdeki oynamalar ve ekonomideki gelişmeler nedeniyle fiyatların yüzde 40 arttığını hatırlatan Aktaş, şu bilgileri verdi: 

“Tüketici artık çok fiyata duyarlı. Davranışları çok değişti. Çalışanların yemek kartlarıyla alışveriş yapabildiği marketlerde ay başında satışlar patlıyor. Gıda harcamaları tutarı artıp aile bütçesini sarsınca, tüketici ekonomik ve işlevli ürünlere yöneldi.” Şirket olarak kendilerinin de yenilikçi ürünlere ağırlık verdiklerini dile getiren Aktaş, “Biz de bu alanda öne çıkan girişimler yaptık. Yeni neslin ihtiyacı olan evcil hayvan temizlik ürünlerini geliştirdik. Bu ürünlerin lüks değil ihtiyaç olduğunu duyurmak istiyoruz” dedi.


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