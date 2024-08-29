'Tasarruf' gerekçesiyle 30 Ağustos kutlamaları iptal edildi: "Ahlat'a var, zafer kutlamasına yok"

Yayınlanma: 29.08.2024 - 17:26

Güncelleme: 29.08.2024 - 17:27

Hatay'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında geleneksel olarak yapılan zafer bayramı koşusu, satranç ve atletizm başta olmak üzere spor alanındaki yarışmalar, tasarruf tedbirleri kapsamında iptal edildi. Karar Hatay Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından federasyon temsilcilerine sözlü olarak iletildi. Cumhuriyet'e konuşan CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu karara tepki gösterdi. "Ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşu kutlamalarından tasarruf eden hükümet, Erdoğan'ın yılda birkaç gün kullandığı Ahlat'taki saraya milyarlarca lira harcamış ve Erdoğan'a lüks yat almıştır” diyen Mullaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GİDECEKLER''

“Tarih bilincinin gençlerimizde pekişmesi için yapılan kutlamaları iptal eden zihniyet. Vatan için toprağın altında yatanların kemiklerini sızlatmıştır. Ne yaparsanız yapın, şanlı tarihimizi küçümseyemez onu değiştiremezsiniz. Ama tarih onu küçümseyenleri ve değiştirmeye çalışanları önce rezil eder, sonra kendi çöplüğüne atar. Kendi tarihlerine, kendi ülkelerine bu kadar yabancılaşmış hükümeti ilk seçimde göndermek, bu toprakları kalben seven herkesin görevidir.”