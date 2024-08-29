30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar açık mı? Yarın kargolar çalışıyor mu?

Yayınlanma: 29.08.2024 - 17:10

Güncelleme: 29.08.2024 - 17:10

Milli bayramlar takvimine göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilinde kargoların çalışma durumu merak konusu oldu. Peki, 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı'nda kargolar açık mı? Yarın kargolar çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR AÇIK MI?

Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak. Bankalar, borsalar, PTT ve kargolar çalışmamaktadır. Yani kargolar 31 Ağustos Cumartesi gününe kadar kapalı olacak