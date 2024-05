'Tasarruf tedbiri' kapattırdı: Oyuncular çay ocağına sürüldü

Yayınlanma: 28.05.2024 - 23:06

Güncelleme: 28.05.2024 - 23:06

Mersin Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun faaliyetlerini durdurarak genel sanat yönetmeni ve oyuncuları nikah salonu, çay ocağı, park ve bahçeler gibi belediyenin farklı birimlerine sürdü.

Oyuncular Sendikası, tiyatrocuların 20 Mayıs itibarıyla başka birimlerde görevlendirildiğini belirterek tepki gösterdi.

Tiyatronun genel sanat yönetmeni, veterinerlik müdürlüğü köpek bakım ve ıslah evinde görevlendirilirken; oyuncular çay ocağı, yazı işleri, nikah salonu, kadın sığınma evi, basın yayın ve halkla ilişkiler, sağlık hizmetleri kütüphane gibi birimlerde görevlendirildi. Bir oyuncu ise istifa etti.

“ÜLKEMİZDEKİ YÖNETİM ANLAYIŞINI AÇIKÇA GÖSTERMEKTE”

Oyuncular Sendikası’nın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Faaliyetleri durdurulan Tarsus Şehir Tiyatrosu sürecinde yaşananlar tarafımızca incelenmiş olup, meslektaşlarımızla bir araya gelerek durum değerlendirilmesi yapılmıştır. 20 Mayıs 2024 itibariyle meslektaşlarımız, Tiyatro Müdürlüğü dışında başka birimlerde görevlendirilmiştir. Aşağıda paylaştığımız, arkadaşlarımızın yeni görev yerlerini tüm kamuoyunun dikkatle incelemesini rica ediyoruz.

Kültür-sanat faaliyetlerinin bır ülkeye ve topluma olan katkısı sadece ekonomik çıktılarla ölçülemez. Sanatsal faaliyetlerin kattığı değerler ekonominin çok ötesinde bir öneme sahiptir. Ülkemizde hiçbir zaman yeterli desteği göremeyen kültür-sanat alanı yaşanan her krizde, her toplumsal olayda ilk gözden çıkarılan alandır. Ülkemizde asgari bir desteği ve yatırımı dahi göremiyorken, nasıl oluyor da her olay ve durum karşısında oklar ilk olarak kültür-sanat alanına yöneliyor? Bunun nedeni nedir?

Çünkü; Tüm dünyada kültür-sanat yönetimine ilişkin çok iyi örnekler söz konusuyken, 2024 yılı Türkiye'sinde kültür-sanat hala yönetilememekte ve uygulanabilir politikalar geliştirilememektedir. Yapılan yüzlerce çalıştay, toplantı, taslak yasal düzenlemeler bir rapor olarak raflarda kalmıştır. Genel devlet politikasından, yerel yönetimlere ve özel sektöre uzanan kusurlu, yanlış ve çağ dışı uygulamalar söz konusudur.

Tarsus Şehir Tiyatrosu'nda yaşananlar da bunun en önemli göstergesidir. Türkiye'de kültür-sanat alanının nasıl yönetildiğine dair derin bir tartışma vermeye dahi gerek kalmamıştır. Mesleği oyunculuk olan arkadaşlarımızın, Tarsus Belediyesi bünyesindeki yeni görev yerleri ülkemizdeki yönetim anlayışını açıkça göstermektedir!

Tarsus Belediye Başkanı, tiyatronun kapatılmadığını ve bunun geçici bir durum olduğunu belirten bir açıklama yapmıştır. Oyuncular Sendikası olarak bu süreci yakından takip edeceğimizi ve her aşamada meslektaşlarımızın yanında olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."