Tasfiye Halinde Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ’de üretim yapılmıyor, ödemeler sürüyor: Faaliyet yok, ücret var!

1968 yılında kamu iktisadi teşebbüsü olarak kurulan Karadeniz Bakır İşletmeleri hakkında 2007 yılında zarar ettiği gerekçesiyle tasfiye kararı verilmişti. 2000’li yılların ortalarında şirkete bağlı saha ve tesisler özelleştirildi. İşletmenin tasfiye işlemleri 2018 yılında tamamlanarak faliyetlerine son verilmişti. Ancak bazı hissedarların açtığı davalar sonucunda işletmenin tasviyesi durduruldu. İşletme zarar etmeye devam etti. Fiilen üretim, yatırım ve pazarlama faaliyeti bulunmayan, yalnızca “mevcut davalarla sınırlı ek tasfiye süreci” gerekçesiyle ayakta tutulan kamu işletmesinin her yıl artan biçimde kamu kaynağı tükettiğine dikkat çekildi.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Sayıştay raporlarına göre 2023 yılında 747 bin 91,84 TL olan dönem zararının, 2024 yılında 811 bin 864,14 TL’ye yükseldiğini, buna paralel olarak tasfiye kurulu üyelerine yapılan ödemelerin 2023 yılında 736 bin TL iken 2024 yılında 1 milyon 297 bin 104,39 TL’ye çıktığına dikkat çekti. Üretimi olmayan, gelir yaratmayan bir yapıda yalnızca yönetim giderleri üzerinden zararın derinleştiği, kamu yararı ile bağdaşmayan bir mali yapının ortaya çıktığına işaret edilen önergede, 2023-2024-2025 yıllarında toplam zararın ne kadar olduğu, 2023 yılında 736 bin lira, 2024 yılında ise 1 milyon 297 bin 104,39 TL olmak üzere tasfiye kurulu başkan ve üyelerine ödenen huzur hakkı/ücretlerin kişi bazında dağılımının ne kadar olduğu gibi çeşitli sorular yöneltildi.

2018’DEN BERİ SÜRÜYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önergeye verdiği yanıtta, tasfiye halindeki şirketin ticaret sicilinden terkin edildiğini, bu durumun 3 Nisan 2018 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığını bildirdi. Ancak, azınlık hissedarları tarafından şirketin ticaret sicilinden terkin işleminin durdurulması amacıyla 2016-2017-2018 yılları genel kurul kararlarının iptali istemiyle davalar açıldığını, mahkemelerce “açılan davalarla sınırlı olmak üzere ek tasfiye” yapılması için şirketin ihyasına karar verildiğini belirtti. 2016 ve 2017 yılına ilişkin davaların şirket lehine sonuçlandığı ve kesinleştiği kaydedildi. Diğer taraftan, 2018 yılına ilişkin davanın devam etmesi nedeniyle ticaret sicilinden terkin edilmesinin yasal olarak mümkün olmadığı, bu davanın da sona ermesiyle terkin işleminin yerine getirileceği belirtildi.

ÖDEMELER SÜRÜYOR

Yanıtta, tasfiye kurulu başkan ve üyelerine 2023 tarihli ve 7551 sayılı Cumhurbaşkanı kararı uyarınca şirketteki görevlerine istinaden ücretlerin ödendiği bildirildi. Şirkette tasfiye kurulu dışında başka bir personel bulunmadığı, şirketin temsili, savunması ve diğer işlemlerinin tasfiye kurulu tarafından yerine getirildiği kaydedildi. Bunun dışında sadece serbest mali müşavire ödenen ücretler olduğu belirtildi. Gerekli harcamaların ise Özelleştirme Fonu’ndan karşılandığı bildirildi.