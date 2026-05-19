Taşımalı gençlik şöleni: CHP'li belediyelere yasak, AKP'lilere serbest

Kamu kaynaklarının kullanımı ve siyasi organizasyonlar söz konusu olduğunda Türkiye'de basının ve hukukun nasıl iki farklı standart uyguladığı, velilere gönderilen bir okul mesajıyla bir kez daha gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan ve bir okul idaresi tarafından gönderildiği anlaşılan SMS dizisi, AKP'li belediyelerin kamu imkanlarını siyasi etkinlikler için nasıl kullanabildiğini ortaya koydu.

"FATİH BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENMEKTEDİR"

Sosyal medyaya yansıyan veli bilgilendirme mesajlarında, okuldaki öğrencilerin Kocaeli'nde düzenlenecek bir programa götürüleceği duyuruldu. Okul idaresi ilk mesajında, programın "resmi bir gezi kapsamında olmadığını", öğretmenlerin eşlik etmeyeceğini belirterek tüm sorumluluğu velilere ve öğrencilere bıraktı.

Söz konusu program AKP Gençlik Kolları tarafından düzenlenmiş ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılım sağlamıştı. Programa ilişkin üniversite KYK yurtlarından öğrencilerin de habersiz bir şekilde programa götürüldüğü iddiaları kamuoyunda geniş yer bulmuştu.

Bu mesajdan kısa bir süre sonra gönderilen ikinci mesajda şöyle denildi:

"Öğrencilerimize duyurusu yapılan Kocaeli programı, Fatih Belediyesi tarafından düzenlenmektedir ve her serviste Fatih Belediyesi'nden birer görevli bulunacaktır."

Gazeteci Şaban Sevinç, velilere gönderilen söz konusu mesajı, "Belediye arabalarıyla taşıma gençlik şöleni yapmış AKP. Bunu CHP yapsa TGRT ve TV100 bir hafta program üretirdi bundan" ifadeleri ile sosyal medya hesabından duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) gibi CHP'li yerel yönetimlerin düzenlediği gençlik festivalleri, konserler ve hatta öğrencilere yönelik ücretsiz ulaşım destekleri, yandaş medyada "kamu kaynaklarının peşkeş çekilmesi" ve "siyasi şov" başlıklarıyla manşetlere taşınıyor.

Söz konusu olaya ilişkin en yakın örnek CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşmişti.

YAVAŞ'A SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı, 14 Nisan 2026 tarihinde, 2023'te Karabük'teki seçim mitinginde Ankara Büyükşehir Belediyesi araçlarının kullanıldığı iddiasıyla Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni vermişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, “Seçim dönemlerinde dahi kamu kaynaklarının kullanılmaması yönünde hassasiyet gösterilmiş; Mansur Yavaş, kampanya sürecinde belediye başkanlığı maaşını dahi almamıştır” denilmişti.

ÖZGÜR ÖZEL: DEVLETİN BÜTÜN İMKANLARINI KULLANIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise o dönem konuya ilişkin bir soruya verdiği yanıtta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptıklarını anımsatmıştı. Özel, "Bu konudaki tüm uyarılara rağmen, hassasiyet göstermemiş olanların, Karabük mitingine giderken Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir aracının kullanılıp kullanılmadığı konusundaki hassasiyetleri gerçekten takdire şayan" ifadelerini kullanmıştı:

“2023 seçimlerinin temel tartışması şuydu, ben onu hatırlıyorum, Sayın Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olarak her yere devletin kendisini ‘cumhurbaşkanı’ olarak tahsis ettiği araçla gidiyordu ve seçim yasaklarının daha önceki parlamenter sistemde uygulandığı ‘Efendim işte seçimlere belli bir süre kala resmi açılış töreni yapmama, gittiğinde kendisine valilerin eşlik etmemesi gibi’, demokrasinin gereği olan hiçbir kurala uymaksızın devletin bütün imkanlarını kullanıyor, devletin bütün protokollerini kullanıyor, açılışlarını yapıyor ve ‘ben cumhurbaşkanıyım’ diyordu. Aslında o anda ‘cumhurbaşkanı adayı’ olarak mitinglere gidiyordu ama bunları yapıyordu."