Taslak hazırlandı: Ücretli doğum izni 1 yıla çıkarılıyor
Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan bir annenin yıllık izninin 20 günden 10 güne indirilmesine KDK 'dur' dedi. Yeni taslak çalışmada ücretli doğum izninin 1 yıla, ücretsiz iznin ise 1.5 yıla çıkarılması planlanıyor. Ayrıca çalışan annelere kreş desteği verilecek. İşte ayrıntılar...
Hükümet, çalışan kadınlara yönelik ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izni hakkının ise 1,5 yıla kadar uzatılması için taslak çalışma hazırladı.
İktidara yakın Sabah'ta yer alan habere göre; Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirleyen hükümet, çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde taslak çalışma hazırladı.
KREŞ DESTEĞİ DE VERİLECEK
Edinilen bilgilere göre planlama, çalışan anneye daha uzun doğum izni verilmesi yönünde. Bu kapsamda ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izni hakkının 1,5 yıla kadar uzatılması planlanıyor. Ayrıca çalışan annelere kreş desteği verilecek.
Mevcut düzenlemeye göre memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün doğum izni veriliyor. Uygulamaya konulacak düzenlemeyle bu ayrım da kaldırılacak.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC'nin yeni anketinde çarpıcı sonuç!
- Ankara'da sosyal medyada gündem olan düğün
- Erdoğan'a yapılan sunumunun ayrıntıları ortaya çıktı
- Bülent Arınç'tan 'İmamoğlu' çıkışı
- Türkiye'nin konuştuğu o çiftçiden yeni açıklama
- Kütahyalı'dan AKP'li Gökçek'e övgülerle veda
- Diploma iptalinde kritik gelişme!
- Hava kuvvetlerindeki turbun büyüğü
- Soylu'dan '20 milyon dolar' iddiasına yanıt
- Yastığa başını koyunca bile düşünen burçlar hangileri?