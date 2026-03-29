Taşlı saldırıda katledilen 12 yaşındaki Meryem’in davası görüldü: Mücadele sürecek

İstanbul Bağcılar’da yaşayan Zekeriya Ali, 2024 Ocak ayında Suriye uyruklu Meryem Samou (12) ve A.S. (5) isimli kardeşlere taşla saldırdı. Yaşanan olayda, Meryem Samou yaşamını yitirdi. Fail Ali hakkında, “çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kadına karşı ve suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme, çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürmeye teşebbüs” suçundan açılan davanın duruşması önceki gün görüldü.

Savcı, 12 yaşındaki Meryem’in katledilmesine ilişkin kadına ve çocuğa karşı kasten öldürmeden, kardeşi Ahmet için ise çocuğa karşı öldürmeye teşebbüsten cezalandırma talep etti. Karar duruşması ise 11 Haziran saat 14.00’te görülecek.

‘İKİNCİDE KABUL EDİLDİ’

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Sevda Demirtaş, “Kovuşturma aşamasının başında Meryem’in vücudunda bulunan izlerden dolayı katledilmeden önce sanık tarafından istismara teşebbüs edildiği şüphesi ile Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasını talep etmiştik. Bu talebimiz reddedilmişti ancak 2. celse talebimizi yineledik ve kabul edildi. 26 Mart’ta görülen 3. Celsede ise savcılık raporun beklenmesine gerek olmadığını istismara ilişkin bir rapor geldiği takdirde ayrıca suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek mütalaasını açıkladı” dedi.

Demirtaş sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Mütalaada Meryem için sanığın kadına ve çocuğa karşı kasten öldürme suçundan, küçük kardeşi Ahmet’e karşı ise kasten öldürmeye teşebbüsten cezalandırılmasını talep etmiştir. Sanık müdafinin süre istemesi ve mahkemenin raporun beklenmesi yönündeki kanaati ile duruşma ertelendi. Karar duruşması 11 Haziran’da görülecektir. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet eylemleri son bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz”