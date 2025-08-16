Taşyapı’nın Seyrantepe’deki projesinde 80’i aşkın yurttaş 2006’dan beri haklarını arıyor: 20 yıllık mağduriyet

İstanbul Seyrantepe’deki arsalarının yüzde 59’luk payını 2006’da Taşyapı’ya devreden 80’i aşkın yurttaş, 20 yıldır söz verilen projenin yapılmasını bekliyor. 2006’daki sözleşmeyle Taşyapı, yurttaşların arsalarının yüzde 59’unu devraldı.

Şirketin internet sitesinde hâlâ yer alan projeyle söz konusu alana üç lüks rezidansın yanı sıra iş merkezi, kültür merkezi ve alışveriş merkezi yapılması öngörülüyordu. Anlaşmaya göre rezidanslardan biri arsa sahipleri arasında paylaştırılacak kalanı ise Taşyapı’nın olacaktı. Ancak 2010’da teslim edileceği taahhüt edilen proje temel kazma aşamasından ileri gitmedi. 2010’da imarla ilgili çeşitli sorunlar yaşadığını söyleyen Taşyapı sahibi Emrullah Turanlı 2013’ü işaret etti.

Sürecin devamında Turanlı, yurttaşların karşısına yeni bir projeyle çıktı ancak paylaşılması imkansız olan projeyi yurttaşlar kabul etmedi. Bunun ardından Taşyapı’nın hazırlanan projede çeşitli parsel sahiplerinin haklarını gasp ettiği ortaya çıktı. Mağdurların açtığı dava sonucunda 2015’te imar iptal edildi.

‘GERİ VERSİN’

Çizimini yaptırdığı projeden ilerleyen yıllarda vazgeçen Turanlı, yurttaşlara tapularını geri vermedi. Kaybettikleri kira gelirleriyle İstanbul’da birkaç daire alınabileceğini belirten yurttaşlar “Turanlı ya projeyi yapsın ya da tapularımızı geri versin” dedi. 2018’de arsa sahiplerinden Oktay Çopuroğlu mahkemeye başvurdu ve geriye dönük kira kayıpları ile devrettiği tapusunun geri verilmesini talep etti. Çopuroğlu avukat masraflarını karşılayamadığından sekiz yıl boyunca hukuki mücadele yürüttü.

Hazırladığı dilekçeleri mahkemeye sunan ve duruşmalara avukatsız katılan Çopuroğlu, “Karşımda 13 tane avukatı var. Henüz mahkeme tahkikatını tamamlayamadı” dedi. Çopuroğlu, Taşyapı’nın Etiler’de yurttaşları ikna etmeye çalıştığı projeyi kast ederek “Etiler’dekileri bu konuda uyarmak istiyorum. Tapularını teslim etmesinler” ifadelerini kullandı.

Yurttaşların aktardığına göre Turanlı, Şişli’de yapımı devam eden projesinin inşaat alanına arsa sahiplerini davet ettiği bir toplantıda “O Şişli Belediye başkanı da benim karşımda. Göreceksiniz onu da orada oturtmayacağım” dedi. Yurttaşlar bu ifadelerin Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklanmadan önce kullanıldığını aktardı. Şahan, “Şişli’nin Kanal İstanbul’u” olarak adlandırdığı Taşyapı projesinin yapımını birden çok kez durdurmuştu.

POLİS GÖRÜNTÜ ALMAYI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Seyrantepe’deki proje alanına giden Cumhuriyet TV ekibi ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu’nun görüntü alması engellenmeye çalışıldı. Şirketin özel güvenliği “yasak” diyerek proje alanından uzaklaşılmasını istedi. Terkoğlu, “Basın kartımız var çekim yapmamız yasak değil. Buraya arsa sahiplerinin davetiyle geldik” dedi. Bunun üzerine alana gelen polis basın kartı kontrolü yaptı ve çekimin durdurulmasını istedi.

Terkoğlu, polise “Arsa sahipleri burada çekim yapmamızda bir mahsur görmüyorlar. İhbar üzerine geldiyseniz biz de Turanlı’yı ihbar ediyoruz gidecek misiniz?” diye sordu. Arsa sahiplerinin ısrarı üzerine polis çekime izin verdi ve alandan ayrıldı.