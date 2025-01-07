Tatil sitesinde şüpheli ölüm: İki sevgili '13. kattan atlayarak intihar etti' iddiası

Mersin’de bir tatil sitesinin 13’üncü katındaki dairede ikamet eden bir şahıs ile kız arkadaşı düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tatil sitesinde şüpheli ölüm: İki sevgili '13. kattan atlayarak intihar etti' iddiası
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İHA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 12:03

Olay, Erdemli ilçesinde bağlı Tömük Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesindeki 15 katlı tatil sitesinde yaşandı.

İddiaya göre, 13. kattaki dairede kalan 27 yaşındaki B.D. ile kız arkadaşı E.N.Y. henüz bilinmeyen bir nedenle peş peşe aşağı düştü.

Metrelerce yüksekten düşen gençlerin ikisi de olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye , jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gençlerin öldüğünü belirlerken jandarma ve savcı olay yerinde inceleme yaptı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

İnceleme sonrasında cenazeler otopsi için ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü. 13. kattaki daireye giren jandarma ekipleri de evdeki köpeği alarak B.D.’nin yakınlarına teslim etti.

Yapılan ilk incelemede B.D. ve E.N.Y.’nin peş peşe atlayarak intihar ettiği üzerine durulduğu öğrenildi.


Etiketler: #Mersin #tatil sitesi

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