Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tatilciler akın etti... Muğla'da araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı

Tatilciler akın etti... Muğla'da araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı

28.05.2026 14:46:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Tatilciler akın etti... Muğla'da araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşandı. Tatil için kente gelen yurttaşlar nedeniyle oluşan araç kuyruğu yaklaşık 22 kilometreye ulaştı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen yurttaşlar, bayramlaşma ve kurban kesim işlemlerinin ardından tatil bölgelerine yöneldi. Özellikle günübirlik tatilcilerin de yola çıkmasıyla birlikte Muğla girişlerinde yoğunluk meydana geldi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinden başlayan araç kuyruğu Yatağan ilçesine kadar uzanırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Başta Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi turizm merkezlerine gitmek isteyen yurttaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle bölgede trafik akışı yavaşladı.

Yetkililer sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

İlgili Konular: #Trafik #araç #muğla #bayram

İlgili Haberler

İstanbul'da bayram tatili hareketliliği: Bazı yollarda trafik yoğunluğu oluştu
İstanbul'da bayram tatili hareketliliği: Bazı yollarda trafik yoğunluğu oluştu İstanbul'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle ana arterler ve köprü bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu.
Bayram göçü başladı: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü
Bayram göçü başladı: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü İstanbul'da arife günü trafik yoğunluğu düşük seviyede kaldı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 8 olarak kaydedilirken, Anadolu yakasında yüzde 2, Avrupa yakasında yüzde 9 olarak ölçüldü.
İstanbul'da trafik durumu: Bayramın ikinci gününde yol durumu...
İstanbul'da trafik durumu: Bayramın ikinci gününde yol durumu... Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde de İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanmadı. İBB trafik verilerine göre saat 09.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü. Normal günlerde araç yoğunluğuyla bilinen TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii ile O-3 bağlantı yolundaki sakinlik havadan görüntülendi.