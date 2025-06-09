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Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı: İşte Bolu geçişinde son durum!

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı: İşte Bolu geçişinde son durum!

9.06.2025 11:10:00
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İHA
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Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı: İşte Bolu geçişinde son durum!

Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde araçlar, akıcı yoğunluk oluşturdu.

Dört günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ya da tatil beldelerine giden yurttaşlar dönüş yolculuğuna başladı. TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde tatilciler sebebiyle akıcı yoğunluk oluştu.

Her bayram trafiğin durduğu Köroğlu Rampaları ve Bolu Dağı Tüneli geçişinde akıcı trafik devam ediyor. Bayram tatili sebebiyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri gerekli tedbirlerini aldı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre ise; Bolu geçişine toplam 12 radar kuruldu. Tatilcilerin dönüş yolculuğunun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.


İlgili Konular: #bolu tüneli #Trafik #Bayram tatili

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