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Tatilcilerin dönüşü başladı: Trafik durma noktasına geldi!

Tatilcilerin dönüşü başladı: Trafik durma noktasına geldi!

9.06.2025 15:13:00
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İHA
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Tatilcilerin dönüşü başladı: Trafik durma noktasına geldi!

Kurban Bayramı tatilinin dönüş yolculuğunda TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi.

Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor.

Önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde tatilciler sebebiyle akıcı yoğunluk oluştu. Köroğlu Rampaları mevkisinde trafik durma noktasına geldi.

Bayram tatili sebebiyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri gerekli tedbirlerini aldı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre ise Bolu geçişine toplam 12 radar kuruldu. Bolu geçişinde zaman zaman aksaklıklar yaşanıyor. Tatilcilerin dönüş yolculuğunun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İlgili Konular: #Trafik

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