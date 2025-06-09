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TEM Otoyolu'nda feci kaza: Başka aracın kamerasına yansıdı!

TEM Otoyolu'nda feci kaza: Başka aracın kamerasına yansıdı!

9.06.2025 14:23:00
Güncellenme:
DHA
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TEM Otoyolu'nda feci kaza: Başka aracın kamerasına yansıdı!

TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kocaeli’nin Körfez ilçesi geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, bariyerlere çarpıp sürüklendi. Kazada araçta bulunan 2’si çocuk 7 kişi yaralanırken kaza anı başka aracın kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu İstanbul istikametinde Körfez ilçesi Şirinyalı mevkiinde saat 12.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

İddialara göre; F.B. idaresindeki cip, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yoldan ayrılarak bariyere çarpıp, sürüklendi. Su kanalına yuvarlanan araçta bulunan 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan 2’si çocuk 7 yaralı, ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZA ANI, BİR BAŞKA ARACIN KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ!

Öte yandan kaza anı, başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntüde cipin yoldan çıkıp bariyerlere çarparak takla attığı ve sürüklendiği anlar yer aldı. Ailenin bayram tatili dönüşünde olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken 3 şeritli otoyolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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