Tatilde aniden fenalaşan 13 yaşındaki Aleyna hayatını kaybetti
Aydın'ın Didim ilçesine ailesi ile tatile gelen ve aniden fenalaşan 13 yaşındaki Aleyna İrem Yalçıner, yaşamanı yitirdi. Savcılık ise şüpheli ölümle ilgili otopsi istedi.
Didim ilçesi Efeler Mahallesi’nde bulunan İmbat Koyu’nda, ailesiyle birlikte tatil yapan 13 yaşındaki Aleyna İrem Yalçıner bir anda fenalaştı.
Ailenin durumu 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye gelirken, 13 yaşındaki Aleyna, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Didim Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken genç kızın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
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