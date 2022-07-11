Tatilde aniden fenalaşan 13 yaşındaki Aleyna hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesine ailesi ile tatile gelen ve aniden fenalaşan 13 yaşındaki Aleyna İrem Yalçıner, yaşamanı yitirdi. Savcılık ise şüpheli ölümle ilgili otopsi istedi.

İHA
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:51
Tatilde aniden fenalaşan 13 yaşındaki Aleyna hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Didim ilçesi Efeler Mahallesi’nde bulunan İmbat Koyu’nda, ailesiyle birlikte tatil yapan 13 yaşındaki Aleyna İrem Yalçıner bir anda fenalaştı.

Ailenin durumu 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye gelirken, 13 yaşındaki Aleyna, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken genç kızın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.


tatil Aleyna Didim
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler