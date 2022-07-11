Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi, 50 kişilik grup tarafından basıldı
Adana'da Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi’nin yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından basıldığı belirtildi. Hekimler Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre sağlık çalışanları, güvenlikleri sağlanıncaya kadar hizmetten çekildi.
Adana'da Çukurova Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanları, bir grup tarafından saldırıya uğradı.
Hekimler Birliği Sendikası’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servis, yaklaşık 50 kişilik bir grubun basması sonucu çalışamaz hale gelmiş, can güvenliği olmayan hekimlerimiz, can güvenliği sağlanana ve yazılı beyanı tebliğ edilinceye kadar hizmetten çekilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servis, yaklaşık 50 kişilik bir grubun basması sonucu çalışamaz hale gelmiş, can güvenliği olmayan hekimlerimiz, can güvenliği sağlanana ve yazılı beyanı tebliğ edilinceye kadar hizmetten çekilmiştir. @AdanaEmniyeti @EmniyetGM @drfahrettinkoca pic.twitter.com/kPhjY6qRjy— Hekim Birliği (@hekim_birligi) July 10, 2022
POLİS GÖZETİMİNDE HASTA BAKILIYOR
Hekim Birliği Sendikası yöneticisi Çağlar Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Üyelerimizin polis kontrolünde hasta bakmaya başladığı bilgisi geldi bize. Artık yeter hekimlerimize iş yerlerinde can güvenliği garantisi talep ediyoruz” dedi.
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