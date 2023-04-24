Tatilden dönüyorlardı... Otomobilden inip bıçak ve sopalarla birbirlerine saldırdılar!

Konya'da, Antalya'dan tatilden dönen 3 arkadaşın arasında Seydişehir ilçesine geldiklerinde kavga çıktı. Otomobilden inen Muhammed Hasan Topçu, kendisine sopayla saldıran Yusuf Can Kalaycı ile Mustafa Teke’yi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

DHA
Yayınlanma: 24.04.2023 - 09:56
Tatilden dönüyorlardı... Otomobilden inip bıçak ve sopalarla birbirlerine saldırdılar!
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Konya'da, Ramazan Bayramı tatili için gittikleri Antalya'dan dönen 3 arkadaşın arasında çıkan kavga, hastanede bitti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.30 sıralarında Seydişehir Antalya karayolu Marangozlar Kavşağı’nda meydana geldi. Hediyelik eşya satışı yapan bir iş yerinin önünde otomobilden inen Muhammed Hasan Topçu ile aynı araçta bulunan arkadaşları Yusuf Can Kalaycı ile Mustafa Teke arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Topçu, kendisine sopayla saldıran arkadaşları Kalaycı ile Teke’yi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 arkadaş, sağlık ekipler tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Üç arkadaşın bayram tatili için gittikleri Antalya'dan Konya’ya döndükleri öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

 


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