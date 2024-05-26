Tatvan’da minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 11 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 10:38
Tatvan’da minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 11 yaralı
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Alınan bilgilere göre kaza, bugün sabah 03.00 sıralarında Tatvan ilçesine bağlı Koyluca köyü mevkiinde meydana geldi.

Gaziantep’ten Van istikametine gitmekte olan ve 12 yolcunun olduğu 74 BG 758 plakalı minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede M.Ç. adlı vatandaş hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.


112 Acil haberleri

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