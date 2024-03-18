Ankara-Tatvan turistik treni seferlere başlıyor

Ankara-Tatvan turistik treni için bireysel bilet satışlarının başlandığını duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2024 Pazartesi, 10:15
Ankara-Tatvan turistik treni seferlere başlıyor

Ankara-Tatvan turistik treni için bireysel bilet satışları başladı.

Ankara-Tatvan turistik treni seferlere başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Ankara-Tatvan turistik treni için bireysel bilet satışları başladığını duyurdu.

Ankara-Tatvan turistik treni seferlere başlıyor

Bilet satışlarının üst sınır olmaksızın grup taşımalarına da açık olacak olan seferlere 17 Nisan itibarıyla Ankara’dan Bitlis’in Tatvan ilçesine yola çıkılacağı belirtildi.

Ankara-Tatvan turistik treni seferlere başlıyor

17.04.2024-12.06.2024 arasında her çarşamba Ankara’dan 15.55’te hareket edecek olan turistik tren, gezi amaçlı Elazığ’da 4 saatlik duruş yapacak ve son durak olan Tatvan’a ise saat 19.16’da varacağı bildirildi.

Ankara-Tatvan turistik treni seferlere başlıyor

19.04.2024-14.06.2024 arasında ise her cuma Tatvan’dan 06.35’te hareket edecek olan turistik trenin, gezi amaçlı Palu’da 3 saat, Elazığ’da 4 saat, Kayseri’de 3 saat duruş yaptıktan sonra Ankara’ya saat 17.11’de varacağı belirtildi.

Ankara Tatvan tren tren bileti

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