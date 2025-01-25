TAVAK Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen hayatını kaybetti

Yayınlanma: 25.01.2025 - 20:44

Güncelleme: 25.01.2025 - 20:44

1948 yılında Ankara’da doğan Şen, eğitim hayatını Münster Vestfalya Wilhelm Üniversitesi’nde (İşletme) tamamladı ve Duisburg-Essen Üniversitesi’nde profesörlük yaptı.

Türkiye Araştırmaları Merkezi’ni (TAM) kurarak 1985-2008 yılları arasında yönetti.

Şen, son olarak TAVAK Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

FARUK ŞEN KİMDİR?

Prof. Dr. Şen, Almanya’daki Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin başında olduğu dönemde, Avrupa’da yaşayan Türklerin sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin önemli araştırmalara imza attı, göçmenlerin sorunlarını uluslararası platformlarda dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, UNESCO Almanya Milli Komitesi ve Avrupa Birliği Kültürler Arası Diyalog Komisyonu (Anna Lindh Vakfı) gibi uluslararası kuruluşlarda aktif görev alan Şen, Türk-Alman ilişkilerine katkılarıyla tanınıyordu. Aynı zamanda Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis Üyeliği görevinde bulunan Şen, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görev aldı.

Prof. Dr. Faruk Şen’in yaşamı boyunca aldığı ödüller arasında Türk-Alman Dostluk Ödülü (2005, Münih), Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Onur Ödülü (1997) ve Federal Alman Onur Madalyası (2003) bulunuyor.

77 yaşında vefat eden Prof. Dr. Faruk Şen'in cenazesi, İstanbul Beykoz'daki Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.