Tavşanlı'da şüpheli ölüm

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 41 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

İHA
26 Ağustos 2022 Cuma, 11:00
Tavşanlı'da şüpheli ölüm
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi'nde bir süre önce iş için geldiği öğrenilen İbrahim Oğuz'dan yakınları haber alamadı.

Yakın arkadaşları ve apartmandaki komşuları polisi arayıp haber alamadıkları İbrahim Oğuz için yardım istedi.

Kapıyı çilingirle açarak içeri giren polis, Oğuz'u ölü buldu. Kalp hastası olduğu öğrenilen İbrahim Oğuz'un cenazesi, savcılık incelemesi sonucu ailesine teslim edildi. 


Kütahya Şüpheli ölüm

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