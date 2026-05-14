Tayfun Kahraman'dan 'doğum günü' mesajı: 'Sevdiklerimle yan yana olacağıma inanıyorum'

Gezi Davası'ndan tutuklu Şehir Planlamacısı Tayfun Kahraman, bugün 45. yaşına girerek sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Kahraman'ın sosyal medyada paylaştığı mesajı şöyle:

"Bugün 45 yaşıma giriyorum ve bu, Silivri’de geçirdiğim 5. doğum günüm. İnsan gençliğinde her şeyi düşünüyormuş da hayatının en orta yerindeki yılları bir hücrede, yapayalnız geçireceğini hiç düşünmüyormuş. Beş yıl bir tohuma verildiğinde kök salar, toprağı değiştirir. Beş yıl bir çocuğa verildiğinde aklı, hayalleri büyür. Beş yılda ben de değiştim; sabrı, özlemi, umudu daha derinden öğrendim.

Ve bugün hâlâ tüm öğrendiklerimle beraber, bir gün yeniden sevdiklerimle yan yana olacağıma inanıyorum. Adalete olan inancımla, destek ve dayanışmasını eksik etmeyen herkese sevgilerimle...