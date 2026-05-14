Tayfun Kahraman'dan 'doğum günü' mesajı: 'Sevdiklerimle yan yana olacağıma inanıyorum'

14.05.2026 09:17:00
Haber Merkezi
Gezi Davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, bugün doğum günü olduğunu belirterek, “Beş yılda ben de değiştim; sabrı, özlemi, umudu daha derinden öğrendim. Ve bugün hâlâ tüm öğrendiklerimle beraber, bir gün yeniden sevdiklerimle yan yana olacağıma inanıyorum” dedi.

Gezi Davası'ndan tutuklu Şehir Planlamacısı Tayfun Kahraman, bugün 45. yaşına girerek sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Kahraman'ın sosyal medyada paylaştığı mesajı şöyle:

"Bugün 45 yaşıma giriyorum ve bu, Silivri’de geçirdiğim 5. doğum günüm. İnsan gençliğinde her şeyi düşünüyormuş da hayatının en orta yerindeki yılları bir hücrede, yapayalnız geçireceğini hiç düşünmüyormuş. Beş yıl bir tohuma verildiğinde kök salar, toprağı değiştirir. Beş yıl bir çocuğa verildiğinde aklı, hayalleri büyür. Beş yılda ben de değiştim; sabrı, özlemi, umudu daha derinden öğrendim.

Ve bugün hâlâ tüm öğrendiklerimle beraber, bir gün yeniden sevdiklerimle yan yana olacağıma inanıyorum. Adalete olan inancımla, destek ve dayanışmasını eksik etmeyen herkese sevgilerimle...

Tayfun Kahraman, kızının cezaevi önünde geçen 4 yılını paylaştı: 'Kızım beni bekliyor, ben adaleti...' Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, kızının 2022 ve 2026 yıllarından Silivri'de cezaevi önünde çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Kahraman, "Kızım beni bekliyor, ben adaleti…" notunu düştü.
Tayfun Kahraman, yapay zeka ile seslendi: 'İnancımı yitirmedim, siz de yitirmeyin' Anayasa Mahkemesi'nin iki kez ihlal kararı vermesine karşın hâlâ cezaevinde tutulan Tayfun Kahraman, yapay zeka ile oluşturulan video kanalıyla açıklamalarda bulundu. Kahraman "Haklılığın gücüne, halkımızın vicdanına inancım asla sarsılmadı. Güzel günlere olan inancımı yitirmedim, siz de yitirmeyin. Çocuklarımızın daha güvende olduğu, ülkemizin huzur bulduğu, çok daha güzel günlere birlikte kavuşacağız" dedi.
Son Dakika… AYM’den Tayfun Kahraman kararı: Bireysel başvuru ve adil yargılanma hakkı ihlal edildi! Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle yaptığı bireysel başvuruda yeniden ihlal kararı verdi.