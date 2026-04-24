Tayfun Kahraman, yapay zeka ile seslendi: 'İnancımı yitirmedim, siz de yitirmeyin'

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ihlal kararı vermesine karşın 4 yıldır cezaevinde tutulan Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman, yeni bir açıklama yaptı.

"ARADAN GEÇEN DÖRT YILIN ARDINDAN ARTIK BURADAKİ GİBİ GÖRÜNMÜYORUM"

Kahraman, yapay zeka ile oluşturulan videoyu, sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"Herkese selamlar, arkadaşlar dijital teknolojiyi kullanarak böyle bir video hazırlayabileceklerini söylediler. Biraz da ısrar ettiler, ben de kabul ettim. İzlediğiniz bu görüntü Silivri Cezaevi’ne ait değil. Zaten ben de aradan geçen dört yılın ardından artık buradaki gibi görünmüyorum. Her ne olursa olsun, dört yıl sonra yeniden aranızdaymış gibi konuşma fikri bana da iyi geldi. Hakkımın, hukukumun ve adil bir yaşam umudumla sözlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Özgür günlerde buluşmak üzere…”

"HAKLI VE MASUM OLMANIN VİCDAN RAHATLIĞI İLE ADALETİ BEKLİYORUM"

Tayfun Kahraman, 'güzel günlere olan inancını kaybetmediğini' belirterek, şu sözlerle seslendi:

"Merhaba, Ben Tayfun Kahraman. Bugün Silivri Cezaevindeki hücremde dördüncü yılıma giriyorum. Dört yıl, yani 1460 gün, her akşam bir demir kapının arkasında, ailemden uzakta uyudum. Tüm bu yaşadıklarımın benim şahsımla ilgili olmadığını biliyorum. Tutukluluğum, olağanüstü bir dönemde yaşanan olağan dışı olaylardan biri. Elbette tarihte bu tip dönemler gelir ve elbette bir gün geçer.

Haklı ve masum olmanın vicdan rahatlığı ile adaleti bekliyorum. Bu dört yılda hem dostlarımdan, hem hiç tanımadığım insanlardan, hem de hiç beklemediğim kesimlerden çok büyük destek gördüm. Kutuplaşmış siyasete, bölünmüş hayatlara rağmen, bu desteği görmek umudumu diri tuttu. Haklılığın gücüne, halkımızın vicdanına inancım asla sarsılmadı. Güzel günlere olan inancımı yitirmedim, siz de yitirmeyin. Çocuklarımızın daha güvende olduğu, ülkemizin huzur bulduğu, çok daha güzel günlere birlikte kavuşacağız."

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi (AYM) 'ihlal kararı' vermesine karşın Tayfun Kahraman tahliye edilmemişti. Kahraman, AYM’nin verdiği ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle "bireysel başvuru hakkı" ile "adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkı"nın ihlal edildiğini belirterek, AYM’ye yeniden başvurmuştu.

AYM, son olarak 2 Nisan tarihinde Kahraman'ın, ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle yaptığı bireysel başvuruda yeniden 'ihlal kararı' vermişti.