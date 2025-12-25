Tayfun Kahraman'ın sağlık durumu ağırlaşıyor... 'Dağıtım saati geçti' denildi, ilacı verilmedi!

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve dün MS hastalığı nedeniyle atak geçiren Tayfun Kahraman'a dağıtım saati geçtiği gerekçesiyle ilacının verilmediği ortaya çıktı.

Meriç Demir Kahraman, eşinin ilacını alamadığı için geceyi acılar içinde geçirdiğini ve durumunun ağırlaştığını belirtti.

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR HASAR ALMADAN BU HAKSIZLIK BİTSİN"

Görüşmelerinde eşini çok kötü gördüğünü aktaran Meriç Demir Kahraman, Tayfun Kahraman'ın 'sağlığını kalıcı biçimde etkileyecek çok ağır ve sancılı bir süreç yaşadığına' dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Tayfun’u bugün 1 saat cam ardından acı içinde gördüm! Anayasa Mahkemesi kararı UYGULANMADIĞI İÇİN, masum yere hapiste olan eşim Tayfun Kahraman, sağlığını kalıcı biçimde etkileyecek çok ağır ve sancılı bir süreç yaşıyor.

Oysa 4 senedir kimseye bir zeval gelmeden, geri dönüşü olmayan bir hasar almadan bu haksızlık bitsin diye dua ediyordum… Tayfun geçirdiği MS atağı nedeniyle dün bütün gün daracık havasız bir ring aracı içinde oradan oraya götürüldü.

Hastaneden koğuşuna geri götürüldüğünde ilaç dağıtım saati geçtiği için almak zorunda olduğu Neurotin adlı ilacı verilememiş! Tüm geceyi ağrı içinde bir başına geçirmiş!

"SUSANLARIN HİÇ Mİ VİCDANI YOK, BU NASIL İNSANLIK?"

Hastaneye tekrar sevki ve yatışı planlanıyor! Ne yapalım biz? Kime anlatalım derdimizi?

Tayfun’un 4 senedir haksızca içinde barındırıldığı fiziksel ve psikolojik yaşam koşullarının hastalığının bugün geldiği seyre etkilerini hangi mahkeme değerlendirecek? Nereye başvuralım?

Masalarında Tayfun’un hastalığının ilerlediğine dair heyet raporu olmasına rağmen, AYM kararını uygulamayıp Tayfun’u tahliye etmeyenlerin ve hiç böyle bir şey olmamış gibi susanların hiç mi vicdanı yok, bu nasıl insanlık?

Resmi gazetede yayınlanmış AYM kararına göre dışarıda olması gereken Tayfun neden zırhlı araç içinde gün boyu şehirlerarası yolculuk yaparak tahlil, tetkik ve takip altında kalıyor?

Bizim daha ne yaşamamız gerekiyor? Bu kadar zulüm, bu kadar gaddarlığı nasıl sineye çekelim? Başımıza gelenlerin ve geleceklerin sorumluluğu kimde?"

NE OLMUŞTU?

AYM, 31 Temmuz 2025’te Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman’ın ‘hakkaniyete uygun yargılanma hakkı’nın ihlal edildiğine karar vermişti.

Kararın bir örneği ‘hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlali’nin ortadan kaldırılması için İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

Fakat yerel mahkeme, Kahraman’ın yeniden yargılanması talebini reddetmiş; hatta AYM ‘yetki gaspı’yla suçlamıştı.