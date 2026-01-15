Tayfun Kahraman’ın Silivri’deki hücresine geri gönderilmesine karar verildi!

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmeyen Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, geçirdiği MS atağı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden yeniden Silivri Cezaevi’ne gönderiliyor. Kahraman’ın cezaevine sevk kararı, hem yargı kararlarının bağlayıcılığı hem de tutuklunun sağlık durumu açısından yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Kahraman’ın, tedavi sürecinde mahkemenin tahliye kararı vermemesi üzerine ilk aşamada daha fazla kortizon verilemeyeceği ve yatak bekleyen hastalar olduğu için yeniden cezaevine sevk edildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

13 gün önce Multiple Skleroz (MS) atağı geçirmesi üzerine hastaneye kaldırılan Tayfun Kahraman’ın, tedavisinin ardından tekrar cezaevine sevk edilmesine karar verildi. Kahraman’ın avukatları ve yakın çevresi, mevcut sağlık koşullarının cezaevi şartlarıyla bağdaşmadığını belirterek tahliye talebinde bulunmuştu.

Ancak Anayasa Mahkemesi’nin daha önce verdiği hak ihlali kararına rağmen, İstanbul 13. ve 14. Ağır Ceza Mahkemeleri Kahraman hakkında tahliye kararı vermedi. Söz konusu mahkemelerin bu tutumu, AYM kararlarının bağlayıcılığına ilişkin hukuki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Tayfun’u bugün yine 1 saat hastanede Adalet Bakanlığı’nın izniyle ziyaret ettim.

Tayfun’a uygulanan yüksek doz kortizon yüklemesinin geçirdiği akut MS atağına olacak etkileri 3 ay süre ile yakından takip edilecek. Bu süre zarfında mevcut ilaç tedavisine ek ilaç ve fizik tedavileri söz konusu. Ancak gün içerisinde Marmara Kapalı Cezaevi’ne geri sevki sağlanacak ve Şubat ayının ilk haftasında da yine tetkikler için hastaneye sevk edilecek.

22 senedir MS hastası olan Tayfun’un sağlığına kavuşması için titizlikle çaba sarf eden tüm doktorlara, sağlık personellerine ve Cerrahpaşa Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yönetimine tekrar minnetlerimizi iletmek isterim.

Tayfun’un bugün bir kandil gününde Nöroloji bölümündeki hasta yatağında bir parça kandil simiti yerkenki şaşkınlığını ömrüm boyunca unutmayacağım; meğer 4 senedir hiç yememiş.

"BU ÇARESİZLİĞİ TARİF EDEMİYORUM"

Tayfun’un bugün götürüldüğü yere giremiyorum, tutun koluma Tayfun deyip eve de getiremiyorum.

Bu çaresizliği tarif edemiyorum.

Eşim Tayfun Kahraman masumdur. Anayasa Mahkemesi kararı ortadadır.

Uğradığımız haksızlığın, cezaevi koşullarında Tayfun’un hastalığının daha da ilerlemesinin vicdani ve hukuki sorumluluğunu daha fazla üzerinizde taşımayın.

Tayfun’u bırakın, evimizde iyileşsin."