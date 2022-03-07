Tayfun Özkaya: Gıda bağımsızlığı için Atatürk'ün ziraat politikasına dönülmeli

07 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

Yaşanan savaşlar ve ekonomik gelişmeler, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gıda bağımsızlığı duyarlılığındaki haklılığını kanıtladı. Tarım Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Özkaya, “Türkiye tarımda, içinde bulunduğu kıstırılmışlıktan Atatürk’ün gıda bağımsızlığını merkeze koyan ekonomi politikasıyla kurtulabilir” dedi.

Prof. Dr. Tayfun Özkaya, başlayan savaşı ve Türkiye’ye tarım yönünden etkilerini Cumhuriyet’e değerlendirdi. Osmanlı’nın son döneminde Türkiye’nin bugünkü dönemi gibi gıdada dışa bağımlı olduğunu anımsatan Özkaya, şunları kaydetti: “Gıda bağımsızlığının öneminin farkında olan Atatürk Türkiyesi, birçok atılımda bulundu. Çiftçinin sırtındaki ağır yükü, aşar vergisini kaldırdı. Tohum ıslahı çalışmasıyla buğday, arpa gibi önemli ürünler geliştirildi ve çiftçilere dağıtıldı. Ürünlerin geliştirilmesi ve çiftçiye tohum dağıtılması için merkezler açıldı.

Tayfun Özkaya

"AGROEKOLOJİK TARIM"

Tarım konusunda yükseköğrenim ve araştırma amacıyla Ankara’da Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu. Tarım kooperatifinin kurulması ve ilk üyesinin Atatürk olması, Tarım Satış Kooperatifi çok önemli hamlelerdi.”

Atatürk’ün modern tarımdan yana olduğuna dikkat çeken Özkaya, “Bugün Atatürk’ün yaklaşımıyla örtüşen politika, tarımsal kimyasalları kullanmadan, ekolojiden faydalanılarak yapılan ‘agroekolojik tarım’ dediğimiz tarım sistemi ve gıda egemenliğidir” ifadelerini kullandı. “Yaşanan savaşlar ve ekonomik gelişmelerin, Atatürk’ün gıda bağımsızlığı duyarlılığındaki haklılığını kanıtladığını” belirten Özkaya, “Türkiye’nin bugün tarımda içinde bulunduğu kıstırılmışlıktan Atatürk’ün gıda bağımsızlığını merkeze koyan ekonomi politikasıyla çıkabileceğini, bu sayede yeniden kendine yeten ülke pozisyonuna kavuşabileceğini” söyledi.

