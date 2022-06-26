Fethiye’de sanayide çıkan yangın panik yarattı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sanayi sitesinde bulunan lokantada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Muğla Fethiye'de Taşyaka Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde bulunan bir lokantada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kapalı olan iş yerinden yükselen dumanı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirilhdi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın iş yerinde hasara neden oldu.
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