Taziye evinin tuvaletinde cesedi bulundu

Yayınlanma: 05.09.2024 - 15:47

Güncelleme: 05.09.2024 - 15:47

Diyarbakır'da 26 Ağustos'ta evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınmayan Hikmet Ekin için ailesi, arama çalışması başlattı. Sonuç alamayan aile, 30 Ağustos'ta polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dün Ekin'i cesedini Yenişehir ilçesindeki Kavar 2 Taziye Evi'nin tuvaletinde buldu. Cenaze, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Buradaki işlemler sonrası Ekin'in cenazesi, Bağlar ilçesi Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.