Taziye ziyaretinde kalp krizi geçiren kadın öldü
Aksaray’da hayatını kaybeden komşusu Münire Yılmaz’ın (85) evine taziyeye giden Necla Acar (75) geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
Sarıyahşi ilçesinde 7 çocuk annesi Necla Acar, bugün, hayatını kaybeden komşusu Münire Yılmaz'ın evine taziye ziyaretine gitti. Ziyaret sırasında fenalaşan Acar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Acar, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Acar’ın yarın Sarıyahşi ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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