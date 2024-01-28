Erdoğan'dan 'taziye' telefonu: '24 saat içinde...'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai ve ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile yaptığı görüşmede, faillerin 24 saat içinde yakalanacağını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.
Fahrettin Altun açıklamasında, "Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanı'mız, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti" bilgisini verdi.
"24 SAAT İÇİNDE FAİLİ BULACAĞIZ"
Altun, Erdoğan'ın telefon görüşmelerine ilişkin videoyu da paylaştı. Erdoğan, telefonla yaptığı görüşmede Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai'ye başsağlığı dileklerini ileterek şunları söyledi:
"Her yerde maalesef bu tür caniler çıkıyor. Bu canilerde gerçekten günahsız insanlara bedeller ödetiyor. Şu anda emniyet teşkilatımız tüm imkanlarıyla seferber durumda. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda fail yakalanacaktır. Bütün cemaate başsağlığı dileklerimi iletin. Belki de 24 saat içinde faili bulacağız”
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold… pic.twitter.com/htQMqiXgPX— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 28, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da kiliseye silahlı saldırı!
- Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk!
- Herkes kaçıyor
- Settar Tanrıöğen'in sağlık durumunda yeni gelişme
- Gaye Erkan'ı, Erdoğan'a kim önerdi?
- AKP'den seçim öncesi 'emekli atağı'
- ‘Cem Karaca'nın Gözyaşları’ filmine durdurma kararı!
- Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
- Açıklama geldi
- Zaha'nın ağabeyinden sert tepki