Erdoğan'dan 'taziye' telefonu: '24 saat içinde...'

Yayınlanma: 28.01.2024 - 15:59

Güncelleme: 28.01.2024 - 16:09

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Fahrettin Altun açıklamasında, "Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanı'mız, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti" bilgisini verdi.

"24 SAAT İÇİNDE FAİLİ BULACAĞIZ"

Altun, Erdoğan'ın telefon görüşmelerine ilişkin videoyu da paylaştı. Erdoğan, telefonla yaptığı görüşmede Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai'ye başsağlığı dileklerini ileterek şunları söyledi:

"Her yerde maalesef bu tür caniler çıkıyor. Bu canilerde gerçekten günahsız insanlara bedeller ödetiyor. Şu anda emniyet teşkilatımız tüm imkanlarıyla seferber durumda. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda fail yakalanacaktır. Bütün cemaate başsağlığı dileklerimi iletin. Belki de 24 saat içinde faili bulacağız”