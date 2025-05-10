Tazminatını isteyen işçi öldüresiye dövülmüştü: Soruşturmada yeni gelişme!

Yayınlanma: 10.05.2025 - 11:34

Güncelleme: 10.05.2025 - 11:36

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde bulunan Çalık Holding'in dehşet veren bir olay yaşandı.

İddiaya göre; Erol Eğrek'in (49), işten çıkartılmasının ardından tazminatını alamadığı gerekçesiyle şirket yetkilileri ile görüşmek istedi. İsteği gerçekleşmeyen eski çalışan, binanın önünde bulunan saksıya silahla ateş etti. Korumaların üzerine gelmesi sonucu Eğrek, silahı başına dayadı.

TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ!

Ardından güvenlik görevlileri ve korumalar eski çalışana müdahale ederek tekme, tokat dövdü. Polislerin olay yerine gelmesinin ardından Erol Eğrek, darp raporu alınması için hastaneye sevk edildi.

Doktor muayenesi gerçekleştirildiği sırada baş ve boyun bölgesinde ağrısı olduğunu söyleyen Eğrek'in fenalaştığı öğrenildi. Entübe edilen Erol Eğrek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, silahıyla holding önünde bekleyen Eğrek'e görevlilerin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.