Tazminatını vermeyen patronun işyerine kurşun yağdırdı!

Yayınlanma: 29.08.2024 - 21:50

Güncelleme: 29.08.2024 - 21:50

Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi Adil Mahallesi Vahdet Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, daha önce uzun yıllar kasap dükkanında çalışan Selim isimli bir kişi işten çıkarıldı.

İşten çıkarılan şahıs, tazminatını istedi. Hem işten çıkarılan, hem de tazminatı işveren tarafından verilemeyen şahıs uzun namlulu silahla eski çalıştığı işyerinin önüne gelerek ateş etmeye başladı. Şahıs yaklaşık iki şarjör mermi sıktı. Mermilerden 50 tanesi işyerinin camına isabet etti.

İçerideki çalışanlar ve müşteriler mermilerden korunmak için yere yattı. Yaşanılan olayda ölen veya yaralanan olmadı. Çevredekiler tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri işyerine uzun namlulu silahla saldıran Selim isimli kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri ve polis ekipleri olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Ekipler emniyet şeridiyle olay yerinde önlem alırken, yaşanılan olayla ilgili inceleme başlattı.

DÜKKAN BOŞALTILDI

Yaşanılan olayın ardından dükkanları zarar gören ve yeni bir saldırı ihtimaline karşı işyeri sahipleri kasap dükkanı içerisindeki tüm eşyaları ve yiyecekleri araçlarla boşalttı. Şahsın sıktığı mermilerin isabet ettiği camları da folyo kağıtlarıyla kapatan iş yeri çalışanları dükkanı boşaltarak olay yerinden ayrıldı.