TBB Saymanı Sabri Erdal Güngör, barolar arası üyelik değişimi dikkat çekti

09 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Barolar, Covid-19 salgını nedeniyle genel kurullarını yapamamıştı. Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte barolar da seçimlerini gerçekleştirmeye başladı. Bu sürecin ardından da Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçimi yapılacak. Ancak süreç devam ederken TBB Saymanı Sabri Erdal Güngör’ün barolar arası üyelik değişimi dikkat çekti.

47 yıldır Ankara Barosu’na kayıtlı olan Güngör, kaydını yeni kurulan Bayburt Barosu’na aldı. Güngör’ün “katılmadığı genel kurulda TBB delegesi seçildiği”, “TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’na yakın olduğu” ve “delege seçilmek amacıyla üyeliğini aldırdığı” iddia edildi. Güngör’ün üyelik değişimi, TBB’nin yönetim kuruluna da taşındı. Gündeme alınan öneriye dört üye kabul, altı üye ise ret oyu verdi. Öneri oyçokluğu ile reddedildi.

YASAYA AYKIRI

Öneriye destek veren TBB Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek ve Ahmet Şakir Uzun ile Asude Şenol ve Filiz Saraç, ortak bir karşı oy gerekçesi yazdı. Gerekçede, “Kendi barosundan seçilmemiş olan bir üyenin, ikametgâhının/bürosunun bulunmadığı başka bir baroya nakil yaptırarak TBB delegesi olma hakkını kazanmak için formül üretmesi hem baroların onurlu yapılarına hem de TBB’nin saygınlığına ve demokratik teamüllerine aykırıdır” ifadeleri kullanıldı. Gerekçede, Güngör’ün, Medeni Kanun ve Avukatlık Yasası’na aykırı davrandığı belirtildi.

İddialara göre, konunun yönetim kuruluna taşınmasının ardından ikametgâhını Bayburt’a aldırdığı belirtilen Güngör, Feyzioğlu’na yakınlığıyla biliniyor. Güngör’ün, “ikamet etme ve büro edinme zorunluluğuna” karşın delege seçilebilmek için Bayburt’a nakil olduğu kaydedilirken bu adım, “Feyzioğlu’nun, yönetimini devam ettirme ve kendi listesini oluşturma girişiminin parçası olarak” değerlendirildi.