TBMM 200 ml’lik sulara geçti, plastik atık tartışması başladı: Yılda 3.6 milyon pet şişe!

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, TBMM’deki pet şişeleri gündeme getirdi. Bir süredir TBMM’de 200 ml’lik pet şişe sular kullanılıyordu. Özdemir, aylık ve yıllık olarak ne kadar plastik su şişesi kullanıldığını, plastik şişe kullanımının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini, yıllık plastik atık miktarını sordu. Önergeye TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ yanıt verdi.

3.6 MİLYON PET ŞİŞE!

Bozdağ, TBMM yerleşkesinde 200 ml’lik tek kullanımlık plastik su şişesi kullanımına Aralık 2025 tarihinde başlandığını bildirdi. Bozdağ, “Elde edilen veriler doğrultusunda aylık yaklaşık 300 bin adet, yıllık ise 3 milyon 600 bin adet tüketileceği tahmin edilmekte, bir yıl içerisinde oluşacak plastik atık miktarının ise 36 ton olacağı öngörülmektedir” dedi. TBMM’de içme suyu temini için çay ocaklarına su arıtma cihazları yerleştirildiğini ve tüm personele cam sürahiler dağıtıldığını belirten Bozdağ, plastik tüketiminin azaltılmasının amaçlandığını kaydetti. Bozdağ, “Bunun haricinde yemekhanelerde özellikle 200 ml’lik pet şişelerde içme suyu verilmesinin sebebi geri dönüşüme kazanımının daha yüksek olmasıdır. Ayrıca; ml su miktarı düşürülmüş olması şişelerde kalan ve çöpe giden su miktarını da azaltmış olacaktır” dedi.

RİSK DURUMU

Plastik şişe kullanımının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin bilimsel çalışmaların da incelendiğini belirten Bozdağ, “Bu çalışmalarda plastik ambalajlardan suya kimyasal geçiş (migrasyon) ve mikroplastik oluşumu gibi risklere dikkat çekilmektedir. Ancak söz konusu etkilerin büyük ölçüde uzun süreli maruziyet, yüksek sıcaklık, uygun olmayan depolama koşulları ve standart dışı ürün kullanımı ile ilişkili olduğu; mevzuata uygun, tek kullanımlık ve gıda ile temasa uygun olarak üretilmiş ambalajlarda riskin kabul edilebilir sınırlar içerisinde kaldığı belirtilmektedir” dedi.

CAM ŞİŞE RİSKLİ

Bozdağ, TBMM yerleşkesinde su tüketiminin yoğunluğu ve kullanım alanlarının kalabalık ve yüksek sirkülasyonlu yapısı dikkate alındığında, özellikle yemekhanelerde cam şişe kullanımının kırılma riski nedeniyle

tehlike oluşturduğunu bildirdi. Bozdağ, cam şişelerin daha düşük hacimli seçeneklere sahip olmaması nedeniyle içme suyu sarfiyatını artırabilecek olması ve lojistik süreçlerde zorluk oluşturması sebepleriyle 200 ml’lik tek kullanımlık plastik şişe kullanımının uygun görüldüğünü belirtti. Ayrıca bu ambalajların geri dönüşüm oranının yüksek olması, şişe hacminin düşürülmesiyle birlikte şişelerde kalan ve atığa dönüşen su miktarının azaltılması ve geri dönüşüm sistemleri aracılığıyla piyasadaki mevcut

plastik atıkların ekonomiye kazandırılmasının sağlanmasının da plastik şişe kullanımının sınırlı alanlarda devam ettirilmesinde etkili olduğunu kaydetti.

MECLİS’E YENİ BİNA

Bu arada Meclis’e yeni ek bina da yapılıyor. Kamu Yatırım Programı’na göre 183 bin metrekare büyüklüğündeki hizmet binasının yapımına bu yıl başlanacak. 2028 yılında tamamlanması öngörülen ek bina projesi için toplam 6 milyar lira kaynak ayrıldı. Bu yıl 3 milyar lira harcama yapılacak.