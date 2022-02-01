TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na AKP'li Beyazıt seçildi
TBMM Anayasa Komisyonu'nda, Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ'dan boşalan Komisyon Başkanlığı'na AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi.
TBMM Anayasa Komisyonu'nda, Komisyon Başkanlığı'na AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi.
TBMM Anayasa Komisyonu, Başkanvekili AKP'li Ali Özkaya başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan boşalan Komisyon Başkanlığı için seçim yapıldı. Yapılan seçimde TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na, Komisyon üyesi AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi.
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