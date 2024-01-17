TBMM’de 'bez parçası' tartışması.... CHP'li Başarır'dan, AKP'li Usta'ya sert tepki: 'Türk bayrağına bez parçası diyemezsin!'

Yayınlanma: 17.01.2024 - 18:08

Güncelleme: 17.01.2024 - 18:08

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 'bildiri' ve 'bez parçası' tartışması yaşandı.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta TBMM iradesi ile bir metin çıktığını belirterek, buna kağıt parçası denemeyeceğini ifade etti.

Ayrıca Usta bayrakları göstererek CHP grubuna yönelik olarak Türk bayrağına da bez parçası diyeceklerini iddia etti.

CHP'Lİ BAŞARIR'DAN SERT TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Türk bayrağına bez parçası denilemeyeceğini söyleyerek, Usta’nın özür dilemesini istedi.

Başarır, "Benzetmeyle bile Türk bayrağına 'bez parçası' diyemezsin! Haddini bileceksin AKP Grup Başkanvekili!” ifadelerini kullandı.