TBMM Başkanı Kurtulmuş, parti gruplarını ziyaret edecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa ve Meclis İçtüzüğü değişikliği çağrılarında bulunmak üzere parti gruplarını ziyaret edecek.
TBMM'de 28'inci dönem 2'nci yasama yılı faaliyetleri, dün düzenlenen programlarla başladı. Meclis'te yeni dönemin yoğun geçeceği belirtildi.
Bu kapsamda; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 3 Ekim Salı günü parti gruplarını ziyaret ederek, yeni anayasa ve yeni Meclis içtüzüğü değişikliği için çağrıda bulunacak.
MERKEZ BANKASI BAŞKANI SUNUM YAPACAK
Plan ve Bütçe Komisyonu, 3 Ekim Salı günü AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, komisyona sunum yapacak.
Milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Faiz kararları, kur korumalı mevduat ile ilgili kararların yanı sıra enflasyona ilişkin gelişmeler de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.
SINIR ÖTESİ TEZKERELER GÖRÜŞÜLECEK
Genel Kurul'da sınır ötesi tezkereler gündeme gelecek. Irak, Suriye, Lübnan, Orta Afrika ve Mali'deki Türk askerlerinin görev sürelerinin uzamasını öngören tezkereler görüşülecek.
Meclis Başkanlık Divanı, Numan Kurtulmuş başkanlığında 5 Ekim Perşembe günü yasama yılının ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda, TBMM'nin yeni dönemdeki çalışma usulleri gözden geçirilecek.
Ekim ayında Meclis'e gelmesi planlanan yasal düzenlemeler için de çalışmalar yapılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Uyarıyorum, o görüntüleri silsinler'
- İşte İçişleri Bakanlığı önündeki patlama anı!
- Fatih Altaylı'dan Dilan Polat ve Engin Polat'a teşekkür
- Soylu'ya yakın Ebabil Harekatı'ndan ilginç paylaşım
- Döve döve alınan karar
- Saldırı öncesi gaspedip öldürmüşler
- Özgür Özel'den 'istifa' açıklaması
- Uzman çavuşlar kadınları taciz etti iddiası!
- Meclis açıldı, Erdoğan'dan 'davet' geldi
- Veterinerin hayat hikayesi yürek burktu