TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP Genel Başkanı Özel'e ziyaret

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'te ziyaret etti.

Terör örgütü PKK'li bir grubun silah bırakması sonrası devam eden sürece ilişkin Meclis'te kurulacak komisyon ile ilgili liderleri ziyaret eden Kurtulmuş'un bugünkü durağı CHP lideri Özel oldu. Özel ile Kurtulmuş'un görüşmesi sona erdi.

TBMM'de gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

''KOMİSYON ÇALIŞMALARI HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU''

TBMM Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından, Numan Kurtulmuş'un, Özgür Özel'i TBMM'deki makam odasında ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Kurtulmuş'un CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ettiği belirtilerek, "Ziyarette, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.