TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Meral Akşener'e 'mermi' tepkisi!

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 16:22

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 17:26

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün partisinin grup toplantısında yaptığı tarihi konuşmaya yönelik destek açıklamaları sürerken, iktidar cephesinden de bir tepki açıklaması geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Akşener'in grup toplantısında mermi fırlatmasına ilişkin "Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil; sözün, fikrin yeridir" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Meral Akşener, partisinin İstanbul il başkanlığına yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili elinde kurşunla konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunca engeli aştıktan sonra şimdi bize bu kurşun mu dur diyecek? Söyleyin Sinan Ateş durdu mu? Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak. Söyleyin Ömer Halis Demir korktu mu? Bunca ahlaksızlığa göğüs gerdikten sonra, şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek!"