TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Meral Akşener'e 'mermi' tepkisi!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meral Akşener'in grup toplantısında mermi fırlatarak yaşanan ölümlere tepki gösterdiği konuşmasına ilişkin "Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil; sözün, fikrin yeridir" dedi.

AA
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 16:22
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Meral Akşener'e 'mermi' tepkisi!
Abone Ol google-news

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün partisinin grup toplantısında yaptığı tarihi konuşmaya yönelik destek açıklamaları sürerken, iktidar cephesinden de bir tepki açıklaması geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Akşener'in grup toplantısında mermi fırlatmasına ilişkin "Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil; sözün, fikrin yeridir" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Meral Akşener, partisinin İstanbul il başkanlığına yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili elinde kurşunla konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunca engeli aştıktan sonra şimdi bize bu kurşun mu dur diyecek? Söyleyin Sinan Ateş durdu mu? Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak. Söyleyin Ömer Halis Demir korktu mu? Bunca ahlaksızlığa göğüs gerdikten sonra, şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek!"


açıklama fırlatma grup toplantısı İyi Parti Kurşun Meclis Meral Akşener Mustafa Şentop TBMM

İlgili Haberler

Son Dakika... Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener'e destek: Bugün tarihi bir konuşma yaptı

Son Dakika... Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener'e destek: Bugün tarihi bir konuşma yaptı
Son Dakika: Akşener'den Erdoğan'a zehir zemberek sözler... 'Mafyaların, simsarların kuklası oldun'

Son Dakika: Akşener'den Erdoğan'a zehir zemberek sözler... 'Mafyaların, simsarların kuklası oldun'
Son dakika... Erdoğan'dan Akşener'e yeni tehdit: Kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım

Son dakika... Erdoğan'dan Akşener'e yeni tehdit: Kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım

En Çok Okunan Haberler