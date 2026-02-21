TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş komisyon raporu için tarih verdi: Dikkat çeken 'Anayasa referandumu' açıklaması

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, "Ramazan sonrasında yasal düzenlemelerin gündeme gelmesinin şart olduğu kanaatindeyim. Türkiye için bir hayati eşiği aştık. Her şeyin bittiği anlamına gelmiyor, sıkı çalışma dönemine ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Komisyon raporuna gelen eleştirilere yönelik ise Kurtulmuş, "Türk-Kürt-Arap meselesinin yazılmış olmasının Türkiye'nin üniter yapısını bozacağına ilişkin kuşkuyu, endişeyi son derece yersiz olarak görüyorum çünkü raporda çok açık, iki yerde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısı, anayasal düzeni, bölünmez bütünlüğü, laik devlet yapısı çok açık bir şekilde vurgulanmış ve bir kere daha deklare edilmiştir" yanıtını verdi.

"TÜRKİYE AİHM KARARLARINI EN YÜKSEK UYGULAYAN ÜLKELERDEN"

Kurtulmuş, komisyon raporunda da yer alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına ilişkin ise, "Bütün partilerin ittifakı oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının eksiksiz uygulanması. Türkiye bu konuda, raporda da ifade ettik, hakikaten dünyada özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını en yüksek uygulayan ülkelerden birisi. Ama bunların hepsinin uygulanması, uygulanmayan bazı mahkeme kararları dolayısıyla da Türkiye hep uluslararası alanda eleştirilen bir konumda oldu. Bunun ortadan kaldırılmasına dönük bir tavsiye cümlesidir" şeklinde konuştu.

"MİLLETTEN NEYİ KAÇIRACAKSINIZ?"

Anayasa tartışmalarına ilişkin de konuşan Kurtulmuş, "Siyasetin ittifak ettiği husustan biri de 12 Eylül darbe anayasasının artık yeterli olmadığıdır. Ümit ederim bu konuda da anlayış birliğinde çalışma yapılır" dedi.

Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Her partinin anayasa hazırlığı olması başka bir şey, anayasayla ilgili gizli bir gündem olması başka bir şey. Benim bildiğim anayasayla ilgili herhangi bir gizli gündem yoktur. Anayasa konusunda da ne yapılacaksa yine açık bir şekilde halkın önünde olacak çünkü bir anayasa değişikliğini referanduma götürecekseniz, oyu verecek olan milletten neyi kaçıracaksınız?"

NE OLMUŞTU?

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun oluşturduğu ortak rapor, 18 Şubat günü komisyon oylamasıyla kabul edildi.

Hazırlanan raporun tam metninde yerel yönetimler, gösteri yürüyüşleri ve AİHM kararlarının uygulanması başlıkları öne çıkıyor.