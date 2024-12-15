TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa görüşmeleri için tarih verdi

Yayınlanma: 15.12.2024 - 21:04

Güncelleme: 15.12.2024 - 21:04

Kanal 7 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Siyasi partilerin kapıyı sonuna kadar kapatmadığını öne süren Kurtulmuş, "Biz ekimde başlamayı düşünüyorduk ama inşallah yılbaşından sonra, bütçe görüşmeleri bittikten sonra tekrar partilerin bir araya gelmesi için gayret sarf edeceğiz" dedi.

Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Türkiye'nin özgürlükçü, kapsayıcı, demokrat, güçler ayrımı prensibini şüphesiz ortaya koyan, hukukun üstünlüğü prensibini pekiştirerek ilerlediği bir anayasaya ihtiyacı var. Bu anayasanın diliyle ilgili, çok maddeli olmasıyla ilgili çok tartışma yapılabilir. Ben özellikle tartışmaların önünü kapamamak için bugüne kadar anayasanın muhtevasıyla ilgili bir kelime söylemedim. Sadece nasıl yapılacak? Bunun doğru zeminde yapılması lazım. Bu doğru zemin Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu doğru zeminde bu tartışmalar yapılırken, tabii ki toplumun bütün kesimlerinin görüşlerini alacağız.

Zihnimizden geçen ekimde başlatmaktı. Ama şimdi yıl sonu itibarıyla, eğer partilerden olumlu bir yaklaşım olursa, önümüzdeki 2025'in yeni yasama yılıyla birlikte parlamentoda yasalaşma sürecini başlatarak bu çalışmaları sürdürebiliriz. Bunu çok yaygınlaştırmadan, çok uzun yıllara zaten sirayet etmeyecek bir şekilde iyi planlanmış, aceleye getirilmeyen ama kısa bir süre içerisinde bitirmemiz en doğru yoldur diye düşünüyorum."