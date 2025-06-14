TBMM Başkanlık Divanı Üyelikleri Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Üyelikleri için yapılan seçimin sonuçları Resmi Gazete’de yayımlandı.
12 Haziran tarihli TBMM Genel Kurulu’nun 96’ncı birleşiminde yapılan seçim sonucunda, TBMM Başkanvekilliği görevlerine şu isimler seçildi:
- CHP milletvekili Tekin Bingöl,
- MHP milletvekili Celal Adan,
- AKP milletvekili Bekir Bozdağ,
- DEM Parti milletvekili Pervin Buldan.
Katip Üyeliklere ise şu milletvekilleri seçildi:
- AKP: İshak Şan, İbrahim Yurdunuseven, Kurtcan Çelebi, Rümeysa Kadak, Adil Biçer, Havva Sibel Söylemez
- CHP: Müzeyyen Şevkin, Nermin Yıldırım Kara, Nurten Yontar
- Yeni Yol Partisi: Mustafa Bilici
İdare Amirliklerine seçilen milletvekilleri ise şöyle:
- AKP: Hasan Turan, Fehmi Alpay Özalan, İbrahim Eyyüpoğlu
- MHP: Sermet Atay
- CHP: Harun Özgün Yıldızlı
- DEM Parti: Salihe Aydeniz
TBMM Başkanlık Divanı, Meclis çalışmalarının yürütülmesi ve idari işleyişin sağlanmasında görev alıyor.