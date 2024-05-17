TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu dikkat çeken soru: ‘Depremin etkilediği çocuklara dini terapi yapıyor musunuz?'
TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin çocuklara etkisine ilişkin sunumları dinlemek için toplandı. Toplantıda sunum yapan Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yeşim Ünal Kılıç deprem bölgesinde yaptığı gözlemleri aktardı.
Ailesinden uzakta
kalan çocuklarda ciddi sorunlar
gördüğünü söyleyen Kılıç, “Yuvalarda
kalan, uzuv kayıpları olan kronik
hasta olan ve refakatçisi olmayabilen
çocuklar var” dedi. Konteynerlerde
tuvalet sayısının yetersiz kalmasıyla
çocuklarda çok fazla “alt ıslatma”
olayı yaşandığını aktaran Kılıç,
“Uzmanlarımız intihar vakalarında
ciddi artış görüyorlar ve yaş oranı
çok düştü. Yani 8 yaşında intihar
girişiminde bulunmuş insanlardan
bahsediyoruz” bilgisini paylaştı.
AKP Diyarbakır Milletvekili
Mehmet Sait Yaz’ın komisyona konuk
olan psikoloğa, “Bölge halkının
büyük bir kısmı Müslümandır veya
başka semavi dinlere mensuptur.
Bütün semavi dinler ölüm sonrası
hayata inanır ve çocuklarını ona
göre küçükken yetiştirirler. ‘Burada
başımıza ne geldiyse önemli değil.
Neticede ölüm, kabir bir zindan
değil, bir yokluk değil, bir taraftan
diğer bir tarafa geçiş köprüsüdür’
diye böyle dini şeylerle de terapi
yapıyor musunuz çocuklarla?”
sorusunu yöneltmesi dikkat çekti.
"KAYITSIZLIKTAN ÇIKIN"
Bölgedeki kayıp çocukları gündeme
getiren DEM Parti Milletvekili Dilan
Kunt Ayan, Deprem Mağdurları
ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma
Derneği’nin 5 Şubat itibarıyla 38
çocuğun kayıp olduğunu açıkladığını
anımsattı. DEM Partili Özgül Saki
ise “Kayıp çocuk ve insan vakası var.
‘Bizde yok’ diyorsunuz ama İçişleri
Bakanlığı’yla, bakanlıklar arası hiçbir
iletişim yok mu? Artık kayıtsızlıktan
çıkın” çağrısını yaptı. l
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