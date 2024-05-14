TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Devlet Bahçeli'ye 'yeni anayasa' ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un yeni anayasa ziyaretleri sürüyor. Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmenin faydalı ve verimli geçtiğini dile getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 14:02
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Devlet Bahçeli'ye 'yeni anayasa' ziyareti
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. 

Görüşme, MHP'nin Meclis'teki grubunda gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları oldu.

KURTULMUŞ: SON DERECE FAYDALI VE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME

Görüşme sonrası açıklama yapan Meclis Başkanı, Bahçeli ile görüşmesinin son derece faydalı ve verimli bir görüşme yaptıklarını dile getirdi.

Kurtulmuş, "Söz de karar da Meclis’indir. Ümit ediyoruz ki Türkiye’yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır" dedi.

PERŞEMBE GÜNÜ AKP'Yİ ZİYARET EDECEK

Kurtulmuş, yeni anayasa turu kapsamında ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etmiş ardından DEM Parti eş genel başkanları ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'yla bir araya gelmişti.

Meclis Başkanı, perşembe günü AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’le de bir araya gelecek.


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