TBMM Genel Kurulu'nda 'Kobani davası' tepkisi: Vekiller protesto etti!

Yayınlanma: 16.05.2024 - 19:19

Güncelleme: 16.05.2024 - 19:19

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında, 'Türk Ticaret Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Genel Kurul'da siyasi partilerin grup başkan vekillerine söz verildiği sırada DEM Partili milletvekilleri, Kobani Davası'nda açıklanan kararı Meclis masalarına vurarak protesto etti.

"HAK EDİLMİŞ BİR ŞEY DEĞİL"

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, protestolar nedeniyle birleşime 15 dakika ara verdi.

Aranın ardından birleşimi yeniden açan Önder şu ifadeleri kullandı:

"Bir üzüntümü paylaşmak istiyorum. Kobani Davası'nda yağdırılan cezalar, o cezaya muhatap olan arkadaşlarımın hiçbiri tarafından hak edilmiş bir şey değil. Olan memleketin barış umuduna ve birlikte yaşam umuduna yöneliktir.

Maalesef bütün uyarılarımıza rağmen AK Parti cenahı bunun farkına varmadı; ama gün be gün ortaya çıkan şeylerle görüyoruz. Bu da AK Parti'nin ilerideki yargılanmasının ön iddianamesidir. Çünkü çözüm sürecine ait tüm şeyler kriminalize edilmiştir, cezanın konusu yapılmıştır."

Önder, başkanlık divanının teşekkül etmediğini belirterek birleşimin kapatıldığını ifade etti.