TBMM'de 3 uluslararası anlaşma kabul edildi: Genel Kurul'da tansiyon yükseldi

TBMM Genel Kurulu'nda, 124 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasına ilişkin teklif, 189 sıra sayılı Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna dair teklif ve 185 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu arasında İstanbul’da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Küresel Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşmaya İlişkin kanun teklifleri kabul edildi.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, "Özellikle serbest ticaret anlaşmalarında bazı sıkıntıların olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu noktada rekabet üstünlüğümüzün olmadığı ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları sürekli ülkemizin aleyhine neticeler vermektedir. Örneğin Malezya ile yapılan serbest ticaret anlaşmasının neticeleri ortadadır. Türkiye Malezya'ya karşı sürekli ticaret açığı vermekte ve bu açık giderek büyümektedir" dedi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, "Dışişleri Komisyonu'nun son dönemdeki genel işi ticaret ve güvenlik bağlamındaki anlaşmalar geçirmek. Neredeyse ismini Dış Ticaret Komisyonu olarak değiştireceğiz" ifadelerine yer verdi:

EMRE: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BİR PARTİZAN KURULUŞ HALİNE GETİRİLMİŞ

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Dışişleri Bakanlığı'nın Lahey Grubu tarafından 15-16 Temmuz tarihlerinde Bogota'da yapılan ve İsrail'e karşı alınabilecek önlemlerin ele alındığı toplantı sonucunda kaleme alınan Ortak Bildiri'ye Türkiye'nin destek vermediği yönündeki iddiaların asılsız ve dezenformasyon amaçlı olduğunu belirten açıklamasına tepki gösterdi.

Emre, şunları söyledi:

"Açıklamada 'biz zaten bu tedbirleri uyguluyoruz' deniliyor. Dışişleri Bakanlığı kendi milletine yalan söyleyemez. Genel Başkanımız bu olaya ilişkin dün Trabzon'da konuşma yaptı. Bunun arkasında Trump'tan korkan iktidar olduğunu vurguladı. Bu korku nedeniyle iktidarın Netenyahu'ya meydan okuyamadığını açıkladı. Ne oldu biliyor musunuz; bugün Dışişleri Bakanlığı bir açıklama daha yaptı. Türkiye'de devletin geldiği hale bakın. Dışişleri Bakanlığı bir partizan kuruluş haline getirilmiş. Sosyal medyadan laf yetiştiren bir bakanlık. Yazıktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde böyle şeyler olmamıştır."

GÜL: EYLÜL AYINA KADAR SÜRESİ OLAN BİR BİLDİRİ

AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül de imzalanmadığını yalanlamayarak, "Adı geçen bildiriye ilişkin bakanlığımız gereken açıklamayı yaptı. Eylül ayına kadar süresi olan bir bildiri ve bu bildiri ile ilgili tüm hukuki çalışmalar ve hazırlıklar yapılmakta" dedi.

Yeniden söz alan Emre ise, "O imza atan 12 devlet bilmiyor mu bunun Eylül ayına kadar vakti olduğunu? Onlar imzalarken bizimkiler neden imzalamayıp kaçıyorlar? Bu konuyla ilgili bizleri kandırır gibi 'kurumlarımızla bunu görüşeceğiz' diyor. O 12 devletin kurumları yok mu? Burada dezenformasyon falan yok vatandaştan kaçırılan gerçekleri bütün çıplaklığıyla vatandaşın karşısına koymak var. O yüzden bu telaşınız var. Aylarca İsrail savaş sanayisinin en önemli girdisi olan çelik Türkiye'den gitti. Biz bunları bilmiyor muyuz" diyerek tepki gösterdi.

ÇELEBİ: MAVİ GÖZLÜ ADAMIN EMPERYALİZME KARŞI MÜCADELESİNİ BUGÜN UZUN ADAM DEVAM ETTİRİYOR

AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise, "Milliyetçi arıyorsanız PKK'yı fesh ettirdi, FETÖ'nün inlerine girdi, başörtüsü zulmünü bitirdi, başta Kürtlere olmak üzere her türlü ayrımcılığı bitirdi. Filistin davasında ölüm sessizliğini bitirdi ve Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşedi. İşte milliyetçilik budur. Devlet kuran Atatürk milliyetçidir, devleti koruyan Devlet Bahçeli milliyetçidir ve devleti şahlandıran Recep Tayyip Erdoğan milliyetçidir. Mavi gözlü adamın emperyalizme karşı mücadelesini bugün uzun adam devam ettiriyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise, "Bu çatının altında, bu Meclis neler gördü ya. Gelirsin iki yıl evvel başka hikayeler anlatırsın iki yıl sonra döner başkalarıyla beraber ele ele tutuşup oranın hikayesini anlatırsın. Mesele konuşmacıda değil mesele sizde. Onun eski konuşmalarını da şimdiki konuşmalarını da biliyoruz" dedi.