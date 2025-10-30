TBMM’de boş tencere protestosu: 'Bu tencere Türkiye'nin gerçeği!'

TBMM'de devam eden Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, yurttaşın yoksulluğuna yanında getirdiği boş tencere ile dikkat çekti.

Akay, "Bu ses artık pazardan eli boş dönen milyonlarca annenin sesi. Bugün milyonlarca hanede bu tencere maalesef boş" dedi.

"BU TENCEREDE YEMEK YOK TÜRKİYE’NİN GERÇEĞİ BU"

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerine başlayan görüşmeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam ediyor.

Görüşmeler sürerken CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, komisyona getirdiği boş tencere ile yurttaşın içinde bulunduğu yoksulluğa dikkat çekti.

"Şimdi burada bir tencere var; bu tencerede yemek yok. Türkiye’nin gerçeği bu" diyen CHP’li Akay, "Bu ses artık pazardan eli boş dönen milyonlarca annenin sesi. Bugün milyonlarca hanede bu tencere maalesef boş. Bugün burada bütçeyi tartışıyoruz ama dışarıda insanlar hayatı değil, açlığı nasıl yöneteceğini planlamaya çalışıyor" diye konuştu.

Bütçenin yurttaşın yararına kullanılması gerektiğini vurgulayan CHP'li Akay, "Bütçedeki rakamlar elbette çok önemli ama bütçenin içeriği daha önemli. Halk, bu bütçeden kendisine de kaynak aktarılmasını bekliyor" dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Emekli, işçi, asgari ücretli, çiftçi, esnaf, KOBİ bu bütçeden kendisine yeterli kaynak aktarılmadığını düşünüyor ve biz de buna katılıyoruz. Kaynakların daha verimli kullanılması gerekir. Şimdi bütçe büyüklüğü 18,9 trilyon; gelir olarak da 16,2 trilyon. Yani şimdiden 2,7 trilyonluk bir açık var. Bütçe açığının kamu giderlerine oranı yüzde 14,5 civarında ama kamu gelirlerine oranladığımızda yüzde 17 civarında. Geçen yıla göre büyümüş, açık artarak devam etmiş.”

"BÜTÇE DİSİPLİNİ SAĞLANAMIYOR"

Geçen yıl 1 trilyon 931 milyar lira olarak öngörülen bütçe açığının revize edilerek 2 trilyon 208 milyar liraya çıkarılmasına dikkat çeken CHP Karabük Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmasının devamında şu sözleri sarf etti:

"Bütçenin denk olması, bütçe açığının aşağı çekilmesi gerekiyor. Ama şimdiden geçen yıl 1 trilyon 931 milyar lira olarak öngörülen bütçe açığı revize edilerek 2 trilyon 208 milyar liraya çıkarıldı ve her geçen yıl açık artarak devam ediyor. Bütçe disiplini sağlanamıyor. Borçların aşağı çekilmesi, net borçlanma azaltılarak faizlerin ödenip ana paranın düşürülmesi gerekiyor. Ama bu bütçede biz bunu göremiyoruz.

Borçlanmanın üretimi, istihdamı ve ihracatı artırıcı alanlara kullanılarak değer yaratması gerekirken, gün geçtikçe borcu borçla kapatmaya çalışıyoruz. Bu uygulama çok hatalı. Bütçe artık borç, anapara ve faiz sarmalına girmiş durumda.

Bir de buna kur farkı giderlerini eklememiz gerekiyor. 2023’ten 2024’e devreden toplam iç ve dış borç miktarı 6,7 trilyondu; bunun 1 trilyon 722 milyarı kur farkı gideriydi. 2024’ten 2025’e devreden borç miktarına baktığımızda toplam 9,2 trilyon lira. Kur farkı gideri 951 milyar liraya düşmüş gibi görünse de geçen yıl toplam borcun %25’i olan kur farkı gideri, bu yıl %10 civarında.

Ama burada bir tehlike var: Kur baskılandığı için ve carry trade uygulaması nedeniyle ülkeye kaynak girişinin devam etmesi istendiği için bu oran düşük görünüyor. Asıl sıkıntı, kurun tutulamayacağı ve ani bir yükselme yaşanacağı durumda ortaya çıkacak. O zaman kur farkı giderleri pimi çekilmiş bir bomba gibi patlayacak. Bu da yönetilmesi çok zor bir tablo yaratacak.

Merkez Bankası zaten bu nedenle 2023 ve 2024’te ciddi zararlar etti. 2023’te 818 milyar, 2024’te 701 milyar lira zarar yazdı. 2023’teki zararın 241 milyarı kur korumalı mevduattan kaynaklandı. Bu durum Merkez Bankası’nın kurumlar vergisi ödeyememesine, Hazine’nin temettü alamamasına ve gelirlerin daha da azalmasına yol açtı.

Küresel ölçekte de borçlanma ciddi bir sorun. Dünyadaki toplam borç 324 trilyon dolar. Küresel gayrisafi milli hasıla 111-120 trilyon dolar civarında. Yani borç, dünya gelirinin 2,7 katına çıkmış durumda. Artık gelişmiş ülkeler —ABD, Çin, Almanya gibi— de borç yükü altında.

Faiz giderleri çok yüksek: 2 trilyon 742 milyar lira. Kamu gelirlerine oranı %16-17 civarında. Faiz oranlarını da giderlerini de aşağı çekemiyoruz; bu da bütçeyi boğuyor.

Vergide adalet demiştik. Vergi muafiyetleri, istisnalar ve indirimleri “vergi harcamaları” olarak tanımlıyoruz. Geçen yıl bu kalem 3 trilyon 5 milyar liraydı; bunun 701 milyarı kurumlar vergisinden kaynaklanıyordu. Bu yıl yaklaşık 3,6 trilyon liraya çıkıyor. 768 milyar lirası yine yap-işlet-devret (YİD) projeleri yapan 44 firmaya tanınan muafiyet, istisna ve indirimlerden oluşuyor.

Yani tahsilinden vazgeçtiğimiz vergiler her yıl artıyor. Geçen yıla göre 67 milyar lira daha fazla. Bir yandan emeklilerin kira istisnasını kaldırıyorsunuz, öte yandan bu firmalara muafiyet tanıyorsunuz. 2005’ten bu yana bu firmalara toplam 85,5 milyar dolar ödenmiş. Bu yıl 238 milyar, önümüzdeki üç yıl içinde toplam 821 milyar lira daha ödenecek."