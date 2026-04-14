TBMM’de CHP’nin Bursa önergesi reddedildi: Hurda araç teşviki de kabul edilmedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda CHP’nin iki ayrı önerisi kabul edilmedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk’ün, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gelişmelerin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla verdiği Meclis Araştırma Önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Öte yandan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin’in, 20 yaş ve üzeri araçların trafikten çekilmesini teşvik eden ve yeni araç alımında ÖTV muafiyeti öngören kanun teklifi de Genel Kurul gündemine geldi.

Söz konusu teklif de yapılan oylamada AKP ve MHP oylarıyla kabul edilmedi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE YÖNELİK GELİŞMELERİN ARAŞTIRILMASI

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da bugün, sosyal medyanın 15 yaş altına engellenmesi ve kadınların doğum izninin 16 haftadan toplam 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

TBMM Başkanlık Divanı İdari Amirliği’nde boş bulunan ve DEM Parti Grubuna düşen bir üyelik için de seçim yapıldı. DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, Başkanlık Divanı İdari Amirliği'ne seçildi.

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediyesine yönelik gelişmelerin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığına verdiği Meclis Araştırma Önergesi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Önerge üzerine söz alan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, 31 Mart seçimlerinde CHP’nin birinci parti çıkmasıyla iktidarın genel seçimleri kaybedeceğini anladığını öne sürerek, "Artık sandıktan çıkamayacağını anlayan iktidar algı gücünün yanına yargı sopasını da eklemiştir. Partili Cumhurbaşkanının 'Belediyeleri silkeleyin' talimatıyla başlayan sürecin son halkası Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve Başkanımız Mustafa Bozbey oldu. Son halka, ancak sonu halkın olmayacağını da hepimiz biliyoruz" dedi.

"MÜPTEZEL İFTİRALARIYLA OPERASYON BAŞLATIYORSUNUZ"

Belediye başkanlarına yönelik dosyaların oluşturulma biçimine tepki gösteren Öztürk, gizli tanıklar ve asılsız iddialar üzerinden bir karalama kampanyası yürütüldüğünü söyledi. Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçmişi karanlık, ne olduğu belli olmayan gizli tanıkları dosyalara sokuyorsunuz, seçilmiş belediye başkanlarımıza birkaç tane müptezelin iftiralarıyla, yalan iddialarıyla operasyon üzerine operasyon başlatıyorsunuz. Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak yerine iftiracı yaratmada, rakibi karalamakta parmakla gösterilir oldunuz. Belediyeleri yönetilecek kurumlar olarak değil, iktidarınız için kontrol altına alınması gereken alanlar olarak görüyorsunuz.

"BURSA'NIN HELAL OYLARIYLA SEÇİLEN BAŞKAN SEKİZ YIL ÖNCESİNE DAYANAN İDDİALARLA TUTUKLANDI"

Bursa'nın helal oylarıyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey kaçma şüphesi yokken, geçmiş delilleri karartma ihtimali de yokken sekiz yıl öncesine dayandırılan iddialarla tutuklanmıştır. O iddialar neden bugün gündeme indiriliyor, o dosyalar neden indiriliyor? Neden tutuklu yargılanıyor ve görevden alınıyor? Çünkü tam da Bursa için güzel şeyler yapma zamanı gelmişti ve Mustafa Bozbey rakibi Alinur Aktaş'a attığı 167 bin 459 oy farkla Bursa'yı kazandı. AK Parti'nin en son kalesini, Bursa'yı Mustafa Bozbey kazandı ve AK Parti son kalesini kaybetti."

AKP'Lİ YAVUZ: CHP GRUBU BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMLERİNE DAHİ KATILMADI

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkındaki yargı sürecine ilişkin tutuklama kararının kapsamlı bir savcılık soruşturması neticesinde verildiğini ifade etti. Yavuz, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında; suç işleme amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, imar kirliliğine neden olma ve diğer hususlarda iddialar kapsamında savcılık tarafından soruşturma yapılmış ve soruşturma neticesinde tutuklanmıştır" dedi.

Meseleyi tamamen hukuksal bir çerçevede ele aldıklarını vurgulayan Yavuz, "Kuvvetler ayrılığı ilkesine göre de tamamen yargısal mahiyette olan bu meselenin Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisiyle yasama alanına çekilmeye çalışılması da kabul edilebilir değildir" ifadelerini kullandı.

"SİZLER MİLLİ İRADENİN TECELLİSİ İÇİN ZEMİN OLUŞTURMADINIZ"

CHP’nin sunduğu önergede "yerel demokrasi, seçme ve seçilme hakkı" gibi evrensel kavramlardan bahsedildiğini ancak uygulamanın farklı olduğunu savunan Yavuz, 9 Nisan 2026’da yapılan Başkan Vekilliği seçimlerine dikkati çekti. Yavuz, şöyle konuştu:

"9 Nisan 2026 yılında yapılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği seçiminde Cumhur İttifakı ve bağımsız Meclis üyelerinin oylarıyla toplamda 61 oyla Şahin Diba Başkan Vekilimiz olarak seçilmiştir. Ben kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum ancak ne yazıktır ki 40 Meclis üyesi olmasına rağmen CHP Grubu aday göstermediği gibi seçimlere dahi katılmamıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "En büyük hırsızlık millî irade hırsızlığıdır" sözlerine atıfta bulunarak CHP’ye eleştiriler yönelten Yavuz, "Sizler milli iradenin tecellisi için zemin oluşturmadınız, aday göstermediniz, anons yapılmasına rağmen, yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen, anonsla Meclis salonuna davet edilmenize rağmen gelmediniz" dedi.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ TEKLİFİNE RET

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 20 yaş ve üzeri araçların trafikten çekilmesini teşvik eden, yeni araç alımında ise ÖTV muafiyeti öngören kanun teklifini TBMM Genel Kurulu’nda gündeme taşıdı. Teklif, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan CHP Adana Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Müzeyyen Şevkin, 20 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılmasını teşvik eden ve yeni araç alımında bir defaya mahsus Özel Tüketim Vergisi muafiyeti öngören kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şevkin, teklifin yalnızca bir vergi düzenlemesi olmadığını belirterek, çevre, ekonomi ve toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren kapsamlı bir adım niteliği taşıdığını söyledi.

Resmî verilere göre 2024 yılı itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısının 30,26 milyona ulaştığını ifade eden Şevkin, bu araçların yaklaşık dörtte birinin 20 yaş ve üzeri olduğuna dikkat çekti. Eski araçların yüksek emisyon değerleri nedeniyle çevre kirliliğini artırdığını, yakıt verimsizliğiyle ekonomiye yük oluşturduğunu ve teknik yetersizlikler nedeniyle trafik güvenliğini tehdit ettiğini dile getirdi.

“ARTIK ESKİYİ SÜRDÜRMEK DEĞİL, YENİYİ TEŞVİK ETMEK ZORUNDAYIZ”

Şevkin, toplumda araç yenileme konusunda güçlü bir beklenti bulunduğunu belirterek, “Artık eskiyi sürdürmek değil, yeniyi teşvik etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Kanun teklifinin, 20 yaş ve üzeri aracını hurdaya ayıran vatandaşlara, yerli ve çevre dostu yeni araç alımlarında bir defaya mahsus ÖTV muafiyeti sağlanmasını öngördüğünü kaydeden Şevkin, bu düzenlemenin hem çevreyi koruyacağını hem de ekonomiye katkı sunacağını söyledi.

YERLİ ÜRETİM VE GERİ DÖNÜŞÜM VURGUSU

Teklifin aynı zamanda yerli otomotiv üretimini destekleyeceğini ifade eden Şevkin, hurdaya ayrılan araçların geri dönüşümüyle döngüsel ekonomi anlayışına katkı sağlanacağını ve sanayi için yeni bir alan açılacağını belirtti.

“Temiz çevre bir tercih değil haktır, güvenli ulaşım bir ayrıcalık değil zorunluluktur” diyen Şevkin, düzenlemenin doğrudan vatandaş odaklı olduğunu ve uygulama sürecinin şeffaf şekilde yürütülmesinin de güvence altına alındığını söyledi.

AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Konuşmasında, teklifin kabul edilmesi halinde ekonomiye katkı sunacağını, yeni iş alanları oluşturacağını ve vatandaşların uzun süredir beklediği araç yenileme imkânını sağlayacağını vurgulayan Şevkin, AKP ve MHP milletvekillerine destek çağrısında bulundu.

Ancak CHP’li Şevkin’in konuşmasının ardından yapılan oylamada, “Hurda Teşvik Kanun Teklifi” AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Şevkin, düzenlemenin reddedilmesini eleştirerek, çevre, ekonomi ve trafik güvenliği açısından önemli bir fırsatın kaçırıldığını savundu.