8.12.2025 14:52:00
Haber Merkezi AA
TBMM'den görüntüler: Liderler 'bütçe' için bir araya geldi

14 gün sürecek bütçe maratonu başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Genel Kurul çalışmalarına katılan siyasiler arasındaki selamlaşmalar kadraja yansıdı.

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeler başladı.

İlk günkü oturum görüşmelerini TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetti. Kurtulmuş, çözüm süreci komisyonuna ilişkin "TBMM’de oluşturulan bu komisyon, şimdiye kadar sürdürmüş olduğu müzakere olgunluğunu devam ettirerek fevkalade güçlü bir raporu yazacak ve bu sorunun ve Türkiye’nin demokratik standartlarının yükseltilmesiyle ilgili genel perspektifi ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde yazdığı bir raporla TBMM’ye sunacaktır. 'Terörsüz Türkiye' sadece TBMM'de oluşturduğumuz Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun görev alanında değildir, bu bir devlet projesidir" dedi.

"EN KRİTİK YIL"

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, tam anlamıyla bir istikrar ve refah bütçesidir" derken 2026'nın Orta Vadeli Program'ın en kritik yılı olduğunu savundu.

DİKKAT ÇEKEN ANLAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile selamlaştı.

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, DEM Parti grubu ile selamlaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile selamlaştı.

Özel, ardından AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile selamlaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selamlaştı.

